Allerede da hun slog øjnene op, kunne hun mærke, at noget var helt anderledes den morgen. Hun nærmest sprang ud af sengen. Flåede gardinerne til side. Og smilte. For første gang i lang tid.

»Jeg blev glad. Simpelthen. Jeg havde været i mørket og kunne pludselig se lys og farver. Kunne begynde forfra. Overskue tingene,« siger Birthe Neumann med livet og lysten fortsat sprudlende ud af øjnene.

Selvom dagen, hun refererer til, nu ligger 30 år tilbage i tiden, trækker den alligevel tråde til det menneske, som den populære 74-årige skuespiller er i dag. Et menneske, der skulle lande i den dybeste og mørkeste depression for at finde og blive sig selv.

»Det er afgjort det vigtigste vendepunkt i mit liv,« kalder Birthe Neumann det da også.

Dén dag, hvor glæder vendte tilbage, kalder Birthe Neumann det største vendepunkt i sit liv. Foto: Bax Lindhardt

Netop nu er hun aktuel i Bille Augusts nye storfilm 'Pagten', hvor hun spiller Karen Blixen, en af de mest ikoniske kvindefigurer i dansk historie. En præstation, der i filmmagasinet Ekko allerede er blevet udråbt til 'kraftpræstation'.

»Det er da fantastisk. Overvældende, men ...« starter hendes reaktion. Ikke fordi hun er utaknemmelig over roserne, men fordi hun også ved, at netop søgen efter andres anerkendelse var den, der år tilbage sendte hende ned i hullet.

Om 'Pagten' 'Pagten' er baseret på forfatter og digter Thorkild Bjørnvigs erindringsbog af samme navn og handler om hans møde med den aldrende verdensstjerne Karen Blixen, som efter skuffelsen i Afrika er vendt hjem til Danmark. Sygdomsplaget og ensom. Fra hver deres ende af livet og karrieren indgår de en pagt om, at hun tager den unge digter under sine vinger for at folde hans talent ud. Men prisen er høj. »Jeg har altid været meget optaget af hende, har læst og genlæst hende. Vidunderlig litteratur,« siger Birthe Neumann og fortsætter: »Men det er en helt anden personlighed, der bliver præsenteret, en helt anden side af hende, og kender man ikke bogen, kan man nok blive overrasket over, hvor væmmelig hun er.« »Hun ser en mulighed i at skabe ham, skabe en anden virkelighed end den, hun ser. Og det er der ingen tvivl om, at hun har behov for på det tidspunkt i sit liv, hvor hun har været ensom.« »Men det er ikke bare ham, der bliver et offer for hendes manipulation. Den går lige så meget ud over hende. Måske endnu mere fordi den ender med at bekræfte hendes totale isolation og ensomhed.« »Selvom det måske ikke er den mest sympatiske side af hende, man ser, håber jeg også, at man kan spore hendes format.«

Som barn havde lille Birthe modtaget den slags roser med en selvfølgelighed. For hun havde meget høje tanker om sin fremtid.

»Jeg har altid haft nogle helt sindssyge forestillinger om, hvad der lå og ventede. Helt fra jeg var lille, hvor jeg troede, at jeg var Guds udvalgte, at der var ting i verden, som ikke fungerede optimalt, som Gud på et tidspunkt ville give mig besked om at gøre noget ved,« fortæller hun og mindes Sovjetunionens tidligere premierminister Nikita Khrusjtjov og Den Kolde Krig om en af de ting.

At hun – lille Birthe fra Vanløse – skulle forsone parterne. Tø krigen op.

I dag kan hun godt undre sig over, hvor storhedsvanviddet kom fra, men som barn var Birthe Neumann overbevist om, at hun var Guds udvalgte. Foto: Bax Lindhardt

»En gang imellem kan jeg godt undre mig over, hvor fanden det storhedsvanvid er kommet fra, når jeg samtidig har været så ængstelig, nervøs og underdanig. Så hvad fanden kommer det fra?« spørger hun ud i luften og griner. Af sig selv.

Siden fulgte en overbevisning om, at hendes mission var at blive krigskorrespondent. Især så hun for sig, at hun vendte hjem fra verdens brændpunkter og var berømt.

Men så en dag kom det til hende: Hun skulle være skuespiller.

22 år gammel kom Birthe Neumann ind på Statens Teaterskole. Fuld af drømme om Hollywood, storhed og berømmelse. Som andre var herre over.

»Jeg har oplevet, at nogen har sagt, at de ville tage mig under deres vinger. Og det har skræmt mig fra vid og sans,« siger Birthe Neumann, hvis egne oplevelser trækker tråde til 'Pagten'.

Scene fra filmen 'Pagten' med Birthe Neumann og Simon Bennebjerg som henholdsvis Karen Blixen og Thorkild Bjørnvig. Foto: SF Film/Rolf Konow

Her tager Karen Blixen netop den unge forfatter Thorkild Bjørnvig under sine vinger i dét, der udvikler sig til et farligt forhold i magtens ubalance.

»Så selvom den her historie er en kvinde, kan jeg godt se spejlingen. I mit tilfælde var det en ældre mandlig instruktør, som så noget i mig og havde magt og indflydelse. 'Hold dig til mig og så skal det nok gå', sagde han.«

»I det lange løb kunne jeg holde det væk. Men et stykke hen ad vejen kunne jeg ikke, og den del af mig selv har jeg det stadig svært ved. Den gjorde mig vildt skamfuld og bange. For det var ikke bare mit talent, han talte om,« siger Birthe Neumann, som ikke har lyst til at gå i detaljer med krænkelserne, men ved, at hun deler sin oplevelse med mange andre i faget og finder det dejligt, at en ny generation nu italesætter det.

Dengang spillede hans tilbud lige ned i hendes store drøm om at lykkes i faget. Den drøm der gjorde, at skuespillet fyldte næsten alt.

»Der er jeg allerede skuffet. Lyset er slukket i øjnene,« siger Birthe Neumann om dette foto, der er taget af hende og Steen Springborg i 'Hesteguden' på Det Kongelige Teater to år efter, at hun blev uddannet. »Jeg står bagved og tænker, at Steen Springborg er genial, og at det har jeg også troet, at jeg var på et tidspunkt.« Foto: NF

»Især som ung lod jeg det fylde for meget, fordi jeg gerne ville være så god, så dygtig. Gerne ville være berømt og anerkendes. Så jeg sagde ja tak til alt, fordi jeg tænkte, at det kunne være chancen. Jeg var forvirret, jeg var ufokuseret,« beskriver hun.

»Det kom til mig meget senere, at det hele handlede om noget helt andet. Om at sige ja til det, jeg havde brug for og lyst til.«

Men der skulle en depression til, før Birthe Neumann kom til den erkendelse. Fra hun var 36 til 44, var hun fanget i mørket. Indtil hun blev så syg, at hun lod sig indlægge.

»Jeg fik medicin ad flere omgange. Og fik omsider en, der virkede. Først der kunne jeg begynde forfra. Overskue tingene,« siger hun om vendepunktet, hvor hun sprang ud af sengen og pludselig kunne se lyset og meningen med det hele.

Blå bog Birthe Neumann Født 30. april 1947 i Vanløse

Uddannet på Statens Teaterskole i 1972

Blev samme år ansat på Det Kongelige Teater, som hun stort set har været tilknyttet siden

Har på de skrå brædder spillet med i store klassikere som 'Hvem er bange for Virginia Woolf', 'Den politiske kandestøber', 'Scener fra et ægteskab' og 'En sælgers død'

Debuterede på film allerede i 1971 og har mere end 60 film og 25 tv-serier på sit cv

Blandt højdepunkterne 'Lad isbjørnene danse', 'Festen', 'Lykkevej', 'Riget II', 'Edderkoppen' og 'Badehotellet'

Har vundet Robert-prisen hele fem gange og Bodil-prisen to gange. Har derudover vundet en Reumert og Årets Svend

Mødte sin mand, Paul Hüttel, på Det Kongelige Teater i 1973

Parret blev gift i 1974, og sammen har de datteren Stine samt børnebørnene Otto og Elena

Bor på Frederiksberg

»Det er ikke andres domme eller vurdering, der tæller. Men min egen. At du selv har det godt med det, du laver.«

Derfor takker hun for de seksstjernede roser fra filmmagasinet Ekko og tilføjer et men. For skuespillet har siden dengang været hobby. Noget hun gør af lyst, når hun har lyst. Ikke af pligt.

For pligten og jagten efter ros og anerkendelsen har også kostet.

»Rollen som mor fik ikke nok,« siger Birthe Neumann, som i 1975 fik datteren Stine og allerede efter ti dage vendte tilbage på jobbet på teatret, hvor både hun og hendes mand var ansat.

Birthe Neumann og Paul Hüttel med datteren Stine. Foto: GEERT BARDRUM

»I meget af Stines barndom blev hun anbragt hos mine forældre, fordi vi spillede. Dengang synes jeg, at det var skide smart, at de gad lave aftensmad til os, tog hende om natten og kørte hende i vuggestue, børnehave og senere i skole.«

»Først alt for sent gik det op for mig, at det kun var mig selv, jeg snød. Det gjorde ondt,« erkender Birthe Neumann, hvis datter på ingen måde var et forsømt lille barn uden en mors kærlighed.

»Men oplevelsen af at være gået glip af en masse ting, fordi arbejdet fyldte for meget, den sved.«

Adskillige gange i sit 74 år lange liv har Birthe Neumann måttet justere på sit liv og sine forventninger til det. Mange store drømme blev aldrig udlevet.

»For jeg kom jo ikke til Hollywood. Og fik heller ikke de store babser, jeg skulle have haft. De havde fandeme hjulpet, kan jeg love dig. Så der er nogle ting, hvor jeg godt nok er blevet snydt,« siger hun med en klukkende latter.

Til gengæld vil hun ikke være foruden den ro, som hun fandt i sig selv efter depressionen, og som hun har bevaret.

Mange store drømme er aldrig blevet udlevet. Men den ro, som hun fik efter sin depression, vil hun ikke være foruden. Foto: Bax Lindhardt

Så selvom hun er glad og lykkelig for, at roller som den i 'Pagten' lander i hendes turban, er den største lykke i hendes liv lige nu, når hendes barnebarn sender et stolt foto af sig selv med en ært, han selv har været med til dyrke i sommerhuset, som hun og hendes mand købte for nogle år siden, og som siden er blevet udvidet, så der også er plads til datter, svigersøn og de to børnebørn.

»Jeg ved ikke hvorfor,« smiler hun, »men det gør mig virkelig glad. Det er så frydefuldt, at familien er samlet. En cirkel, der er sluttet.«

'Pagten' har premiere 5. august