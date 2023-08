Danskerne skal hjælpe med at dokumentere, hvor i landet de bliver ramt af flåtbid.

Forskere antager, at der i år er flere flåter i Danmark end tidligere, men de ved det ikke med sikkerhed. Derfor beder de nu danskerne om hjælp til en kortlægning, rapporterer TV 2 Kosmopol.

På hjemmesiden flåtinfo.dk kan man således indrapportere egne eller familiemedlemmers flåtbid, og samtidig kan man uploade fotos af bidemærkerne og af de flåter, man skulle støde på i naturen eller på egen krop.

Det har indtil videre resulteret i 2.600 registreringer.

Skærmbillede fra flåtinfo.dk

Overfor TV 2 Kosmopol forklarer Karen Krogfelt, der er professor i molekylær- og medicinbiologi på Roskilde Universitet, at det i år har været lummert og vådt – akkurat som flåterne kan lide det – og det får forskerne til at antage, at der i år er flere flåter i den danske natur.

Karen Krogfelt og teamet på Roskilde Universitet står bag den nye hjemmeside, som man håber kan være med til at forstærke vores viden om flåtbestanden i Danmark.

»Vi prøver at afdække, hvor stort problemet er. Gennem de her rapporteringer kan vi se, hvor ofte folk møder flåter. Vi kan se, om flåterne har bidt, og om de bid giver udslæt eller andre reaktioner,« siger Karen Krogfelt til TV 2 Kosmopol.

Indtil videre tegner indregistreringerne et billede af, at der er flest flåter i Nordsjælland.

Og det overrasker ikke eksperterne. Det er nemlig akkurat i det område, at flåterne tidligere er blevet fundet, efter at de er emigreret til Danmark fra Sverige.

Eksperter har i årevis advaret mod flåtbid og opfordret til, at man kigger sig selv efter i spejlet og skifter tøj efter især gåture i naturen.

»Det kræver så lidt, men det er så effektivt,« sagde René Bødker, som er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, til B.T. i maj sidste år.

Han advarede på det tidspunkt især ældre danskere om, at den borrelia-bakterie, som flåter kan overføre via deres bid, kan have både alvorlige og vidtrækkende konsekvenser.

Arkivfoto. Foto: Bertrand Guay/AFP/Ritzau Scanpix

»Risikoen er selvfølgelig lille, men det er farligt. Vi taler om, at op imod 20 procent af flåterne i nogle områder bærer på borrelia, og det kan være farligt at blive inficeret, hvis man ikke opdager det i tide,« sagde René Bødker.

Men samtidig er antallet af danskere, som rammes af den relativt sjældne virussygdom TBE, flåtoverført hjernebetændelse, stigende, og TV 2 Kosmopol beretter, at der i 2022 var 14 danske tilfælde af sygdommen.

Det er tre flere end året forinden.

René Bødker har tidligere over for B.T. forklaret, at man kontinuerligt har fundet TBE-virus hos 10 procent af flåterne i Nordsjælland.

»TBE kan føre til intensiv hospitalsindlæggelse, og man kan potentielt dø af det, hvis det er rigtig slemt,« sagde René Bødker.

Der findes ingen behandling for TBE, men til gengæld findes en vaccine.