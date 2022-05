Det varme forårsvejr får danskerne til at strømme til skov- og naturområder, men ekspert advarer om et stigende problem med flåter, som kan give flere alvorlige sygdomme.

Det er de færreste, der ikke kan lide en vandretur i skoven, når solen og temperaturerne kravler højere op end længe.

Men det værd at holde øje med, hvad man får med sig hjem fra sådan en naturoplevelse.

Det pointerer René Bødker, som er seniorforsker hos Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, over for B.T.

Han advarer især ældre danskere om, at smitte med borrelia-bakterien fra flåtbid kan have ganske alvorlige og vidtrækkende konsekvenser.

»Risikoen er selvfølgelig lille, men det er farligt. Vi taler om, at op imod 20 procent af flåterne i nogle områder bærer på borrelia, og det kan være farligt at blive inficeret, hvis man ikke opdager det i tide,« siger René Bødker.

»Når man først opdager det røde mærke, er det for sent at forhindre, men så er det en god idé at gå til lægen,« forklarer han.

Behandlingen af borrelia består af er en relativt simpel penicillin-kur.

»Hos de fleste mennesker, som bliver inficeret, går sygdommen i sig selv igen, når immunforsvaret nedkæmper den,« siger René Bødker.

»Men det er jo som at spille russisk roulette, for nogle gange finder den altså vej til centralnervesystemet og forårsager neuroborreliose. Så man bør gå til læge og få det behandlet,« forklarer René Bødker desuden.

Neuroborreliose kan blandt andet give lammelser i ansigtet, som det kan tage meget længe at komme over.

»Der vil være sket en skade i hjernen, og den forsvinder ikke bare, fordi man får bugt med bakterien,« siger René Bødker.

Han giver danske naturelskere to gode råd til at forebygge en potentielt alvorlig borrelia-infektion.

»Kig dig selv efter i spejlet efter en tur i naturen, og skift dit tøj. Det kræver så lidt, men det er så effektivt,« understreger René Bødker.

Billede af skader ni dage efter bid fra skovflåt. Der kom først udslæt efter syv dage, så mærket er kun to dage gammelt. Borrelia.

Han forklarer nemlig i samme åndedrag, at man ved at få fjernet flåter inden for det første døgn efter biddet, kan forhindre en infektion.

Men de mange flåter kan imidlertid også bære en anden sygdom – TBE ('skovflåt båren hjernebetændelse') – og her kommer infektionen med det samme.

»Tidligere så vi kun få tilfælde af TBE på Bornholm, men nu har sygdommen bredt sig fra Sverige til flåter på flere hotspots i Nordsjælland, og den er ved at blive et problem,« siger René Bødker.

I 2021 havde vi i Danmark 11 tilfælde af TBE, og heraf er syv smittet i Danmark.

I Sverige er man imidlertid nu oppe på, at mere end én person om dagen i sommermånederne bliver alvorligt ramt af TBE, fortæller René Bødker.

René Bødker siger samtidig, at man omkring en naturlegeplads ved Tisvilde Hegn kontinuerligt finder TBE-virus i op til 10 procent af flåterne. Andre steder i samme skov finder man imidlertid ingen inficerede flåter.

»TBE kan føre til intensiv hospitalsindlæggelse, og man kan potentielt dø af det, hvis det er rigtig slemt,« siger René Bødker, som frygter, at virussen breder sig til flere områder herhjemme.

Der findes ingen behandling for TBE, men til gengæld findes en vaccine, pointerer han.

»Hvis man er over 50 og færdes ofte i skoven, især i Nordsjælland, så synes jeg, at man måske bør overveje, om det ikke er givet godt ud at lade sig vaccinere,« siger René Bødker.