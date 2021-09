»Jeg tror, det er på tide, jeg siger sandheden, venner.«

Sådan indleder en læge ved navn Cathy Canty fra den amerikanske delstat Idaho et ærligt og desperat opslag på Facebook. I hendes by og resten af delstaten er coronavirus helt ude af kontrol.

Gennem flere uger har læger, frontpersonale og helt almindelige mennesker forsøgt at slå alarm.

Og nu er situationen så alvorlig, at doktor Cathy Canty ikke længere kan tie.

For mens vi herhjemme nærmest har lagt coronavirus bag os og lever et liv, som inden virus ramte, giver historierne fra Idaho mindelser om det, vi så udspille sig i det nordlige Italien for lidt over et år siden.

Eller som doktor Cathy Canty beskriver det:

»Hospitalerne er fyldt med covid, venner. FYLDT.«

Travlt personale på et hospital i Boise, Idaho. Foto: AP

Cathy Canty er læge i den lille by Twin Falls i det sydlige Idaho. Øst for hovedstaden, Boise. Vest for den berømte nationalpark Yellowstone. Syd for Snake River Canyon. Langt ude på landet.

Alligevel er byen og delstaten netop nu centrum for en af de mest alvorlige coronasituationer i hele USA.

Idaho er midt i en massiv anden bølge, hvor der er flere døde og indlæggelser end på noget andet tidspunkt under coronakrisen.

Senest har Washington Post beskrevet, hvordan antallet af coronadøde på Idahos hospitaler er eksploderet, så delstatens lighuse og krematorier er fyldte og ude af stand til at følge med.

Det har fået Dave Salove, der driver et lighus i Boise, til at bestille en fryselastbil, da han ikke har mere plads i sit lighus, hvor han kan opbevare 16 afdøde.

Allerede fredag den 24. september var der syv lig i lastbilen. Seks flere er på vej.

»Jeg havde knap nok fået den installeret, så blev vi nødt til at tage den i brug. Vi ser en stor stigning lige nu,« siger Dave Salove til mediet.

Dagligt har delstaten over flere uger registreret mere end 1.000 nye smittede, og for døgnet 15. september kunne man eksempelvis melde om 53 døde med coronavirus i delstaten, der har lige under 1,8 millioner indbyggere.

Under coronapandemien har Idaho haft 2.754 døde med corona. Til sammenligning har der været været 2.642 dødsfald i Danmark. Og der er over tre gange så mange indbyggere herhjemme.

I marts, da corona var på vej ned i Idaho, brændte folk mundbind foran delstatens Kongres. Nu er delstaten i kæmpe coronakrise. Foto: NATHAN HOWARD

Og det er ikke kun lighusene, der har problemer med følge med.

På hospitalerne er man nødt til at lægge coronasyge nærmest overalt, da de normale patientstuer er overfyldte.

Derfor må Cathy Canty, når hun skal gå stuegang hos de syge, forbi operationsgange, afdelinger for børn og kvinder og rehabiliteringsenheden, hvor der ligger coronapatienter.

»Der er ikke mere plads på de normale afdelinger, fordi der er så mange syge coronapatienter. Vi har tre gange så mange coronapatienter indlagt på hospitaler her i Magic Valley end på noget andet tidspunkt under corona. TRE GANGE,« skriver lægen.

I løbet af foråret så det ellers lyst ud i Idaho.

En stor bølge i det sene efterår og hen over vinteren havde som mange andre steder været brutal. Der var mange smittede og døde.

Men allerede fra februar var smittetallene faldet markant. Vaccinerne begyndte i hastigt tempo at blive stukket i folks arme.

Som vaccinerne gik ind, gik smittetallet ned. Og i flere måneder lignede corona en eftertanke med få hundrede smittede om dagen og nærmest ingen dødsfald.

I marts, da corona var på retur Idaho, brændte folk deres mundbind foran delstatens kongres. Nu er delstaten i kæmpe coronakrise. Foto: NATHAN HOWARD

Men som foråret blev til sommer, stagnerede antallet af vacciner. I skrivende stund har 46,6 procent af Idahos indbyggere fået første stik.

Kun 41,2 procent har fået andet.

Nu raser en voldsom coronabølge. Men ikke blandt de 46,6 procent vaccinerede.

»Folk er mere syge, folk dør. Folk, jeg kender og holder af. Folk med familier, som alle bor her i Twin Falls i Idaho, unge som gamle, raske som kronisk syge,« forklarer Cathy Canty og uddyber:

»Men alle de coronapatienter har én ting til fælles. De er ikke vaccinerede.«

Og spørger man en ekspert, er Idaho langtfra kommet sikkert ud på den anden side. Faktisk er det værste på vej.

»Idaho oplever en virus-tsunami lige nu. Jeg forventer, at vi kommer til at se endnu flere døde i den kommende tid, da antallet af smittede fortsat stiger. Det bliver værre, før det bliver bedre,« siger Robert Kim-Farley, der er ekspert i infektionssygdomme ved UCLA, til Washington Post.

Situationen i Idaho er desperat.

En patient indlagt med coronavirus på et hospital i Boise, Idaho. Foto: AP

Og det ved Cathy Canty.

»Hvis I kender mig, så ved I også, at jeg ikke går ind for, at man skal bestemme, hvad andre skal gøre. Men hvis du overvejer at blive vaccineret, specielt hvis du bor her i Twin Falls, så overvej det meget,« skriver hun og fortsætter:

»Min eneste bøn til jer alle sammen, fra et træt lægehjerte: Lad være med at foregive, at det her ikke sker.«