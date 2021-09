I dagevis har en voldsom skovbrand hærget den spanske solkyst.

Og søndag aften er den endnu ikke under kontrol – tværtimod breder den sig fra time til time.

»Der er aske på bilerne, når vi vågner, og vejene er lukkede,« fortæller danske Signe Hansen, der er på ferie i området.

Mere end i alt 2.600 personer er i skrivende stund evakueret, skriver flere medier, heriblandt El Mundo.

Skovbranden breder sig og efterlader store røgskyer og aske efter sig. Foto: Privatfoto, Signe Hansen

Skovbranden har bredt sig mere end 6000 hektar, der svarer til cirka 3000 fodboldbaner.

Over 600 brandmænd arbejder i øjeblikket intensivt på at slukke brandene.

»Vi ankom den 3. september og vi kan tydeligt mærke, at branden har rykket sig – og at den kommer tættere på os,« fortæller Signe Hansen, der vender retur til Danmark på lørdag.

»Beredskabsflyene har – i et forsøg på at få situationen under kontrol – fløjet over os med vand hele dagen,« siger hun.

Området – Estapone –, som Signe og familien befinder sig i, er ikke evakueret. Og hun fortæller, at de på nuværende tidspunkt ikke har fået nogle informationer om, hvordan de skal forholde sig.

»Lige nu forholder vi os i ro og holder selv løbende øje med brandens udvikling. For medmindre man forstår spansk, får man ikke mange opdateringer på situationen,« fortæller Signe Hansen.

De evakuerede områder er Genalguacil, Jubrique, Pujerra, Faraján, Alpandeire og Júzcar.

Det er især kombinationen af kraftig vind og gløder, der spreder branden og vanskeliggør slukningen.

Beredskabsstyrelsen har i dagevis forsøgt at slukke branden. Kampen mod flammerne har kostet en brandmand livet.

Den akutte situation har resulteret i, at den militære beredskabsenhed søndag er blevet bedt om, at træde til.