Store smil. Solbriller og en bjergtagende udsigt i baggrunden.

Det er næsten ikke til at holde ud at se på billedet af den tyske fitness-mogul Rainer Schaller og hans lykkelige familie.

Ikke fordi der er noget som helst uhyggeligt ved det.

Tværtimod.

Det sidste billede af Rainer Schaller og hans familie, som han delte få dage før flystyrtet. Foto: Facebook Vis mere Det sidste billede af Rainer Schaller og hans familie, som han delte få dage før flystyrtet. Foto: Facebook

Det er derimod det faktum, at milliardæren tog selfien af sig selv med kæresten og deres to børn og lagde den på Facebook kun få dage før, de alle fire styrtede i døden.

Ifølge The Sun er billedet det sidste af den 53-årige forretningsmand, og hans partner Christiane Schikorsky og børnene Aaron og Finja.

Schaller er grundlægger og direktør for RSG Group, som driver 21 globale fitnesskæder, herunder Golds Gym.

Rigmanden og hans familie var på ferie og på vej fra Mexico til Costa Rica, da deres lille privatfly pludselig forsvandt fra fredag.

(FILES) In this file photo taken on May 10, 2020, Love Parade organiser Rainer Schaller poses at the McFit Studio fitness centre in Cologne, western Germany. - Debris apparently from a small plane that crashed off the coast of Costa Rica with five Germans on board on October 21, 2022, has been located in the Caribbean Sea on October 22, 2022, with no immediate survivors, Deputy Public Security Minister Martin Arias said. According to the German newspaper Bild, the occupants of the small plane were the founder of McFit gyms, Rainer Schaller, his girlfriend and their two children, and another man. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP) Foto: INA FASSBENDER Vis mere (FILES) In this file photo taken on May 10, 2020, Love Parade organiser Rainer Schaller poses at the McFit Studio fitness centre in Cologne, western Germany. - Debris apparently from a small plane that crashed off the coast of Costa Rica with five Germans on board on October 21, 2022, has been located in the Caribbean Sea on October 22, 2022, with no immediate survivors, Deputy Public Security Minister Martin Arias said. According to the German newspaper Bild, the occupants of the small plane were the founder of McFit gyms, Rainer Schaller, his girlfriend and their two children, and another man. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP) Foto: INA FASSBENDER

Siden har eftersøgningsmandskabet fundet både vragdele af flyet og to lig i havet små 30 kilometer fra lufthavnen i den costaricanske by Limon. De to døde er endnu ikke identificeret, men det skulle dreje sig om et barn og en voksen.

Ifølge tyske medier er det et kapløb med tiden for at finde resten af flyet og de øvrige lig.

Det vides endnu ikke, hvad der er årsag til flystyrtet.

Myndighederne i Costa Rica bekræftede søndag aften, at Rainer Schaller og hans familie var ombord på det forulykkede fly.