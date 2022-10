Lyt til artiklen

Den tyske forretningsmand Rainer Schaller frygtes omkommet i et flystyrt i Costa Rica.

Det skriver flere internationale medier, blandt dem AFP og The New York Post.

Schaller – som ejer flere store tyske fitnesskæder – var fredag ombord på et privatfly sammen med sin kone og deres børn.

Flyet styrtede, men der er endnu ingen meldinger om Schaller og hans familie.

Myndighederne i Costa Rica sagde lørdag, at de havde fundet vragdele i havet små 30 kilometer fra lufthavnen i Limon.

To lig er blevet bjærget i området, men de er endnu ikke identificeret.

»Vi har dele af flyet, der er skyllet ind af tidevandet, og to lig,« udtalte ministeren for offentlig sikkerhed i Costa Rica, Jorge Torres, til nyhedsbureauet AFP.

Rainer Schaller er grundlægger og direktør for RSG Group, som driver 21 globale fitnesskæder, herunder Golds Gym.

Konglomeratet har centre i 48 lande og 41.000 ansatte.