En nyfødt pige var mindre end én time gammel, da hun torsdag aften blev fundet svøbt i et håndklæde i en indkøbspose af en forbipasserende.

Og den nyfødte pige har fået navnet Elsa, måske på grund af det frostvejr hun blev fundet i.

I hvert fald indtil videre. Det siger politiet i London, hvor pigen blev fundet, ifølge Sky News.

Elsa blev fundet nær et kryds i bydelen Newham i det østlige London af en hundelufter, som hørte barnegråd.

Personen holdt Elsa varm i frostvejret med tæpper og 'bidrog til at redde hendes liv', lyder det fra politiet.

Politiet ved endnu ikke, hvor længe lille Elsa lå i posen, men man mener, at hun blev fundet 'rimelig hurtigt'.

»Jeg er lykkelig for at kunne rapportere, at hun ikke er kommet til skade på nogen måde og er i sikkerhed og har det godt under hospitalspersonalets pleje,« siger Simon Crick fra Metropolitan Police.

Nu retter politiet fokus mod Elsas mor, som man formoder har brug for lægehjælp.

»Vores tanker går nu til babyens mor. Vi er ekstremt bekymrede for hendes helbred, da hun vil have været igennem en traumatisk oplevelse og vil have brug for øjeblikkelig lægehjælp ovenpå fødslen,« siger Simon Crick.

Politiet opfordrer moderen til at henvende sig via telefon eller ved at gå ind på den nærmeste politistation.