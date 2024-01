En nyfødt baby efterladt i en indkøbspose.

En hundelufter i det østlige London gjorde et chokerende fund torsdag aften under sin vanlige gåtur.

I parken Greenway i bydelen Newham lå en nyfødt pige efterladt i en indkøbspose.

Hun var svøbt i et håndklæde og havde det ifølge politiet godt.

Det skriver Sky News.

På det tidspunkt barnet blev fundet, var temperaturerne i den britiske storby nede på minus tre grader.

»Den pågældende tænkte hurtigt og holdt babypigen varm, indtil London Ambulance Services paramedicinere ankom og tjekkede hende, før de tog hende med til hospitalet.«

Det siger politiinspektør i Newham, Simon Crick, til mediet.

»Jeg er glad for at kunne meddele, at hun ikke er kommet til skade på nogen måde, og at hun er nu i sikkerhed og bliver plejet godt af hospitalspersonalet.«

Politimanden roser også borgeren for at blive på stedet og tage sig af pigen, indtil hjælpen kom frem.

Han tilføjer, at politiet nu er »ekstremt bekymret« for barnets mor, som har været gennem en traumatisk oplevelse og sandsynligvis har behov for lægehjælp.

Politiet søger efter hende, men opfordrer hende også selv til at henvende sig til politiet.