Beredskabet i Grindavík i Island leder lige nu efter en mand, som man frygter er faldet ned i en vulkansprække onsdag aften.

Det rapporterer blandt andre Iceland Monitor og NRK.

Mandens værktøjskasse er blevet fundet på kanten af vulkansprækken, rapporteres det.

Man arbejder derfor nu på at prøve at fire redningsarbejdere ned i et forsøg på at finde manden. Hans tilstand er ukendt.

Grindavik blev i december måned ramt af adskillige jordskælv, inden et enormt vulkanudbrud.

På et tidspunkt før jul var de 4.000 lokale beboere evakueret fra området.

Vulkanudbruddet har skabt mange sprækker i overfladen i området, og eksperter har efter udbruddet været ude med advarsler om, at et nyt stort udbrud kan være på vej.

Vulkanen indgår i vulkansystemet Svartsengi på den islandske halvø Reykjanes. I 2021, 2022 og i juli i år har der været udbrud på halvøen efter en lang dvale.

Halvøen Reykjanes er et vulkansk og seismisk hotspot.

Vulkanen ligger 40 kilometer sydvest for landets hovedstad, Reykjavik.

Ud over små byer som Grindavík er området Reykjanes sparsomt befolket, men det er et populært turistmål på grund af naturen og Den Blå Lagune, en geotermisk spa.

Siden oktober har der været seismisk aktivitet i jorden under Grindavík.

Der er op mod 33 aktive vulkansystemer i Island. Det er det højeste antal i Europa.