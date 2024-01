Der er nu tegn på, at Island kan blive ramt af et nyt vulkanudbrud.

Det skriver Bild med henvisning til oplysninger fra meteorologer i Island.

Og meldingen går på, at det næste udbrud kan blive endnu større, end det man for nylig så nord for byen Grindavik.

Inden jul fik de 4.000 beboere i Grindavik lov til at vende tilbage til deres huse, som de havde været evakueret fra.

Eksperter advarer om, at et nyt og større vulkanudbrud end det, man så inden jul, kan være på vej i Island. Foto: Icelandic Coast Guard/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Eksperter advarer om, at et nyt og større vulkanudbrud end det, man så inden jul, kan være på vej i Island. Foto: Icelandic Coast Guard/Reuters/Ritzau Scanpix

Men nu frarådes de, ifølge den lokale tv-station RUV, at overnatte i byen.

Ifølge eksperter tyder aktiviteten i undergrunden på, at der kan være et nyt stort udbrud på vej.

Vulkanen indgår i vulkansystemet Svartsengi på den islandske halvø Reykjanes.

I 2021, 2022 og i juli i år har der været udbrud på halvøen efter en lang dvale.

Halvøen Reykjanes er et vulkansk og seismisk hotspot.

Vulkanen ligger 40 kilometer sydvest for landets hovedstad, Reykjavik.

Ud over små byer som Grindavík er området Reykjanes sparsomt befolket, men det er et populært turistmål på grund af naturen og Den Blå Lagune, en geotermisk spa.

Siden oktober har der været seismisk aktivitet i jorden under Grindavík.

Der er op mod 33 aktive vulkansystemer i Island. Det er det højeste antal i Europa.