Den tidligere amerikanske udenrigsminister Colin Powell er død som følge af komplikationer efter smitte med coronavirus.

Det oplyser hans familie gennem Powells officielle Facebook-side.

Den tidligere minister blev 84 år.

Powell var færdigvaccineret mod coronavirus, lyder det i opslaget.

Colin Powell var med til at skrive amerikansk historie i 2001, da han blev den første sorte mand, som blev USAs udenrigsminister.

Igennem hele sin lange karriere var Colin Powell en, der nedbrød barrierer.

I 1987 blev han udnævnt til National Security Adviser under præsident Ronald Reagan.

Og i 1989 blev den tidligere firestjernede general formand for Joint Chiefs of Staff. Det er den højeste titel, man kan have i det amerikanske forsvar. Her havde han blandt andet dele af ansvaret for Operation Desert Storm i Irak.

Og netop Irak vil blive en stor del af Colin Powells eftermæle.

For ikke længe efter, han blev indsat som udenrigsminister under George W. Bush gik USA ind i Afghanistan som konsekvens af angrebene 11. september 2001. Og bare to år senere, efter Colin Powell havde siddet i FN og fremvist beviser for, at Saddam Hussein og Irak skulle have masseødelæggelsesvåben, gik USA ind i landet.

Siden er de beviser, Powell fremlagde, blevet kritiseret fra flere sider for i bedste fald at være misvisende.

Colin Powell blev tvunget til at gå af som udenrigsminister i 2005 efter George W. Bushs' første præsidentperiode var overstået.

Herefter blev Powell pensioneret.

Han brugte efterfølgende store dele af sin tid på at holde foredrag og skrive bogen 'My American Journey'.

Colin Powell har modtaget en række priser gennem årene. De tæller blandt andet den præsidentielle frihedsmedalje og Kongressens guldmedalje.

