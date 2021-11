En ung mand kører en fodgænger ned med sin bil, og offeret dør på stedet.

Det lyder som endnu en trafiktragedie fra de nærmest uendelige ulykkesstatistikker over dræbte i trafikken.

Men historien Louis Santiago og den kvinde, han ved et uheld dræbte med sin bil, er mere end det.

Det er også den bizarre fortælling om en ung politimand, som gik fuldstændig i panik og handlede - ja, lad os bare være diplomatiske og kalde det - ret uhensigtsmæssigt.

1. november kom den 25-årige betjent fra Newark lidt uden for New York kørende i sin bil med en ven på the Garden State Parkway i New Jersey.

Pludselig ramte han den 29-årige sygeplejerske Damian Dymka, som blev så hårdt kvæstet, at hun døde kort efter ulykken.

Men i stedet for at ringe 911 (hvad der svarer til 1-1-2 herhjemme, red.) eller hente hjælp, kørte de to unge mænd i første omgang bare videre.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra anklagemyndigheden i Essex County.

På et tidspunkt besindede de sig dog og besluttede at vende tilbage til ulykkesstedet.

Her traf de så det noget utraditionelle valg at sætte liget ind på bagsædet og køre hjem til politimandens mor for at få et råd om, hvad de skulle gøre.

Det skriver The New York Times.

Nogle timer senere kørte han igen tilbage til ulykkesstedet. Stadig med den døde kvinde liggende bag sig.

Imens ringede hans far - som også er politimand - imidlertid til alarmcentralen og fortalte om ulykken.

Da politiet fra New Jersey rykkede ud, fandt de Damian Dymka død på bagsædet.

Både den unge politimand, hans ven og hans mor blev efterfølgende anholdt.

Louis Santiago blev sigtet for hensynsløs kørsel, forsøg på at ødelægge beviser og usømmelig omgang med lig.

Moderen og vennen blev sigtet for usømmelig omgang med lig.