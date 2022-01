Thailand fjerner nu cannabis fra landets liste over narkotika. Det gør det lettere for husholdninger, at få lov til at dyrke hashplanten.

Det var det første land i Sydøstasien til at legalisere marihuana i 2018, hvor det blev legalt at benytte den til medicinsk brug og til research.

Under de nye retningslinjer, så kan folk dyrke cannabisplanterne i hjemmet, efter dog at have informeret den lokale regering først. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Men cannabissen kan ikke bruges til kommercielle formål, uden at have skaffet yderligere licenser, oplyser sundhedsminister Anutin Charnvirakul.

På dette billede ses en terapeutisk hashplante. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

Reglerne skal først publiceres i den officielle Royal Gazette. Og så skal der gå 120 dage, før loven træder i kraft.

I mellemtiden vil Sundhedsministeriet i denne uge præsentere regeringen for et udspil til en legal brug af cannabis.

Hvis den er hjemmegroet, så skal den kunne bruges til traditionel medicin

Den foreslåede lov straffer ulovlig dyrkning af cannabis med en bøde på op til cirka 5.000 kroner. Hvis man sælger sin hash uden licens, venter der en bøde på 60.000 kroner og/eller tre års fængsel.

Cannabisplanterne gror i Cantanhede, Portugal. Foto: RAFAEL MARCHANTE

Det er endnu et skridt mod planen, om at gøre Thailand til et land, hvor cannabissen gror.

Omkring en tredjedel af landets arbejdere har et job i landbruget, ifølge Verdensbanken.