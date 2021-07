De står bag en lang række berømte cigaretmærker, men fremtiden for British American Tobacco skal byde cannabisprodukter frem for tobaksprodukter.

Det siger Jack Bowles, British American Tobaccos direktør, ifølge BBC.

Den overordnede plan er at accelerere udviklingen i deres produkter for at gøre dem mindre skadelige.

»Jeg tror, at e-cigaretter med cannabis er fremtiden, men den nuværende udfordring er at reducere risikoen ved tobak- og nikotinalternativer for at få folk til at skifte over,« siger Jack Bowles ifølge BBC.

I øjeblikket tester man et e-cigaretprodukt med cannabisolie i Manchester, ligesom man har købt store andele i et canadisk medicinalcannabisfirma.

British American Tobacco oplevede sidste år en omsætningsstigning på 8,1 procent, hvilket betød en omsætning på mere end 12 milliarder britiske pund, svarende til 106 milliarder kroner.

En tredjedel af omsætningen skulle angiveligt være salg e-cigaretprodukter.

Virksomheden står blandt andet bag cigaretmærkerne Lucky Strike, North State og Palm Mall.