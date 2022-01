Tusindvis af civile ukrainere har meldt sig som frivillige reservister klar til kamp mod Rusland. B.T. har besøgt en træningslejr uden for Kiev.

»Vi forbereder os på det værste scenario, hvor vi skal kæmpe for vores land, vores familier og vores frihed. Det her er min måde at bidrage på,« siger Egor Sebolov til B.T.

Han er et kendt ansigt i Ukraine. Han har siddet i det ukrainske parlament og haft ansvaret for korruptionsbekæmpelse i landet.

»Jeg var journalist i mange år, men besluttede at gå ind i politik og blev valgt ind. Jeg var aktiv i demokratiarbejdet og i kampen mod russisk indflydelse, og jeg er stolt af det arbejde, vi lavede. På et tidspunkt besluttede jeg at forlade politik, men Putins aggressioner har tvunget mig til igen at handle, og nu er jeg her,« siger Egor Sebolov til B.T. i en pause i militærtræningen.

Egor står ligesom mange af de andre reservister med et attrapgevær af træ. Men han insisterer på, at reservisterne er klar til kamp, og at rigtige geværer vil blive udleveret, når der bliver brug for dem.

»Selvfølgelig er vi klar til at slås. Det er derfor, vi er her. Vi har ikke lyst til at slås, men det her handler om at stå imod brutalitet. Som jeg ser det, er det en nødvendig kamp mod Putin, ikke bare for Ukraine, men for hele den frie verden,« siger Egor Sebolov.

Det er en blandet skare, der træner til kamp. Foruden Egor, der er midaldrende og familiefar, er her både helt unge og folk på langt over halvtreds. Her er både kvinder og mænd. Nogle med krigserfaring, men de fleste helt uden. Egor Sebolov siger, at han ikke frygter døden.

Flere af medlemmerne af den 130. batallion er over 50 år. Vis mere Flere af medlemmerne af den 130. batallion er over 50 år.

»Der er ingen, der er parate til at dø, men sådan er livet jo. Vi forbereder os på en krig, og i krig kan alt ske, Jeg har haft flere venner, der er døde i krigen med russerne. Jeg er klar til at kæmpe og også til at betale den ultimative pris, hvis det er det, der kræves. Det vil jeg gøre for mine børn, for friheden og for mit land.«

Den ukrainske hær er langt bedre udrustet, end den var i 2014. Eksperter vurderer, at det ikke nødvendigvis bliver let for russerne, hvis de virkelig går ind i Ukraine.

»Det er en helt anderledes situation denne gang, end det var i 2014. Dengang var ukrainerne slet ikke klar, men siden er de blevet både dygtige soldater og langt bedre organiseret. Det ved Putin også godt, og det er naturligvis med i hans overvejelser om, hvorvidt en invasion overhovedet er mulig. Det kan blive en langstrakt affære, og Putin ønsker ikke et nyt Afghanistan,« siger Flemming Splidsboel, ekspert i global sikkerhed med speciale i Rusland.

Også helt unge kvinder har meldt sig frivilligt for at forsvare Ukraine i en eventuel kommende krig mod Rusland. Vis mere Også helt unge kvinder har meldt sig frivilligt for at forsvare Ukraine i en eventuel kommende krig mod Rusland.

B.T.s udsendte overværer en øvelse, hvor deltagerne deles op i par, der samarbejder i en større gruppe, så de kan beskytte hinanden, mens de avancerer.

»Vi har særligt brug for våben, der kan forsvare os mod luftangreb. Jeg tror egentlig, vi godt kan modstå russerne i gadekamp, men hvis Vesten vil hjælpe os, så er det med våben, der kan forhindre russisk bombardement af vores byer,« siger Egor Sebolov.

Han er taknemmelig for den støtte, Ukraine lige nu får fra Vesten. Den viser ham, at det er muligt at stå op mod Rusland, siger han. Men dette er ifølge den tidligere ukrainske parlamentariker også en kamp, der er større end bare Ukraines kamp mod Rusland.

Egor Sebolov siger til B.T., at Ukraines kamp er en kamp for hele den frie, demokratiske verden. Vis mere Egor Sebolov siger til B.T., at Ukraines kamp er en kamp for hele den frie, demokratiske verden.

»For mig er det her en del af en større kamp mod en brutal og udemokratisk magt, der forsøger at ødelægge vores verden. Her i Ukraine har jeg medvirket til at få opbygget et demokrati og bekæmpe korruption. Putin vil ødelægge dette arbejde og tvinge os til at være hans undersåtter. Men vores kamp er også jeres kamp. Det er en kamp for den frie og civiliserede verden mod ondskab,« siger Egor Sebolov til B.T.