En humanitær katastrofe udspiller sig nu ved porten til EU. Tusinder af frysende, mellemøstlige og afghanske flygtninge er samlet i Hviderusland ved grænsen til Polen, og flere kommer hele tiden til.

Antallet af militær- og politibiler på vejene i området før den afspærrede zone ved grænsen mellem Polen og Hviderusland vidner om, hvor stor denne konflikt er ved at vokse sig.

Mens B.T. udsendte kører ad vejene omgivet af tilsyneladende uendelige fyr- og birkeskove, dumper en besked ind på telefonen.

B.T.s internationale korrespndent, Jakob Illeborg, dækker migrantkrisen fra grænsen mellem Hviderusland og Polen.

»Den polske grænse er lukket. BLRs (Hvideruslands, red.) autoriteter har fortalt jer løgne. Tag tilbage til Minsk! Tag ikke de piller, de belarussiske soldater deler ud,« står der i beskeden, der tydeligt er tiltænkt de tusinde af migranter, der nu befinder sig i grænseområdet. På trods af højttalere, der konstant afspiller en advarsel om konsekvenserne af at krydse grænsen.

Videoer viser, hvordan belarussiske vagter fører migranterne mod den polske grænse. Derfra er det op til dem selv at nå i sikkerhed. Langtfra alle klarer den tur.

Natten mellem tirsdag og onsdag forsøgte hundredvis af migranter igen at krydse pigtrådshegnet, der skiller de to lande. De 20.000 udstationerede polske grænsebetjente slog igen hårdt ned på de ulykkelige mennesker. Mange af dem har betalt alt, hvad de har, for at være blevet fragtet hertil. Drømmen er en fremtid i Europa.

Der er både, mænd, kvinder og børn blandt de tusindsvis af migranter, der nu befinder sig i en farlig situation ved grænsen. Foto: RAMIL NASIBULIN/BELTA HANDOUT

Men Polen vil ikke tage imod dem og sender dem tilbage mod Hviderusland, der nu heller ikke vil kendes ved dem. Ofte har de undervejs mistet papirer, pas og penge. Mange er forslåede og sultne, og de står nu i de iskolde skove og venter på en usikker skæbne.

Nødhjælpsorganisationer er ligesom pressen blevet nægtet adgang til området, som Polen nu kategoriserer som et katastrofeområde i undtagelsestilstand.

»Det er første gang i 30 år, at sikkerheden omkring vores grænser bliver så brutalt angrebet og testet,« sagde Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, til det polske parlament onsdag.

»Dette er et iscenesat stunt, der skal skabe kaos i Polen og i resten af EU,« sagde premierministeren.

Der menes nu at være udstationeret 20.000 polske grænsebetjente. Det største antal i det moderne Polens historie. Foto: BelTA

Også militært spiller parterne nu med musklerne. NATO har tilbudt Polen assistance med beskeden om, at ingen skal forsøge at skabe ufred ved grænsen til et NATO-land.

Rusland, der står bag den belarussiske diktator, Alexander Lukashenko, sendte i dag jagerfly på vingerne, der patruljerer langs den belarussiske grænse.

Det frygtes nu, at krisen kan vokse yderligere. Den polske premierminister havde yderligere advarsler til sit parlament.

»Dette kan blive et afgørende øjeblik i Polens historie. Vi bliver nødt til at forberede os på det uvisse,« advarede Mateusz Morawiecki.

USA blandede sig onsdag også i den internationale krise med en skarp fordømmelse af Belarus' »umenneskelige strategi« og behandling af migranter og en solidaritetserklæring med Polen og resten af EU.

Temperaturen er onsdag aften hastigt på vej under nulpunktet, og for de tusinder, der nu er levende brikker i et uhyggeligt, strategisk politisk spil, forestår endnu en kold nats forsøg på at klare den farlige tur til sikkerhed til det Europa, de drømmer om, men hvor de ikke er velkomne.