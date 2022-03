Hun er lige kommet fra Ukraine til Polen. Men hun vil helst tilbage.

»Jeg havde slet ikke lyst til at flygte, jeg ville blive,« siger Navrotska.

Hendes mand er stadig derhjemme og kunne ikke tage med hende.

Navrotska bryder sammen i tårer og panik midt i sit svar.

»Vores mænd stadig er tilbage. De skal i krig,« siger hun.

»De mobiliserer nu alle mænd, fordi de skal til fronten.«

»Jeg er så bange.«

En ældre kvinde står få meter fra hende. Også hun græder alene på parkeringspladsen ved den polske grænse Medyka, hvor flygtninge ankommer fra Ukraine. Hendes søn mangler, fordi han skal blive og forsvare sit land.

På den polsk-ukrainske grænse ved Hrebenne møder B.T. den ukrainske kvinde Navrotska, der netop er flygtet ud af Ukraine, men uden sin mand- der måtte blive tilbage og kæmpe mod russerne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere På den polsk-ukrainske grænse ved Hrebenne møder B.T. den ukrainske kvinde Navrotska, der netop er flygtet ud af Ukraine, men uden sin mand- der måtte blive tilbage og kæmpe mod russerne. Foto: Bax Lindhardt

Mange af de tusindvis af ukrainske flygtninge, som dagligt krydser ind til Polen, har rejst og ventet i dagevis på at komme i sikkerhed fra den russiske invasion.

Grænseovergangen er et rodet blanding af stærke følelser. Kvinder og børn er endelig i sikkerhed, familier bliver genforenet i glædestårer, mens det for alvor går op for andre, at de ikke kun er flygtet væk fra krig, mens også væk fra deres kære. For Navrotska er det hendes mand, som hun modvilligt har forladt.

»Jeg vil hjem. Jeg vil ikke være her,« siger hun pludselig.

»Mit hjerte er stadig derhjemme.«

Det er tydeligt, at Navrotska er splittet. Hendes mand pressede på for, at hun flygtede til Polen, så han kunne gøre det nødvendige med ro i maven. Den samme historie fortalte også Natalia, som B.T. mødte på et hotel i Krakow.

»Han har aldrig brugt et våben i sit liv, så jeg er nervøs for ham, men han ved, at vi nu er i sikkerhed, og det gør, at han kan koncentrere sig om de ting, som han er nødsaget til at gøre,« sagde hun

Den eneste grund til at Navrotska er taget til Polen og ikke er blevet, er hendes mor, som bønfaldt hende om at komme. Nu er hun i Polen uden glæde.

»Vi har meget familie, som enten er syge, gamle eller ikke kan flygte,« siger hun.

To bekymrede ukrainske kvinder har netop krydset den Ukrainsk-polske grænse ved Hrebenne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere To bekymrede ukrainske kvinder har netop krydset den Ukrainsk-polske grænse ved Hrebenne. Foto: Bax Lindhardt

Navrotska husker dog tydeligt, hvorfor hun skulle flygte fra Ukraine. Flere gange måtte hun og manden gemme sig, når luftalarmerne gik i gang.

»Vi var bange og gemte os. Vi tænkte, at nu var det os, som bomberne ville ramme.«

Mere end 600.000 flygtninge fra Ukraine er allerede ankommet til Polen, mens den russiske invasion og de voldsomme kampe ufortrødent fortsætter i byerne.

Ved alle grænseovergangene står politi og frivillige polakker klar med nødhjælp. Lige nu tyder intet på, at presset på grænserne bliver mindre.

»Der er krig. Rigtig krig. De dræber alle,« siger Navrotska.