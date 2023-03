Lyt til artiklen

Efter en uges larmende stilhed skete der endelig noget i sagen mod USA's forhenværende præsident, Donald Trump. Mandag eftermiddag blev den tidligere sladderkonge David Pecker indkaldt som vidne.

Udenfor anklagemyndigheden på Manhattan stod journalister fra hele verden og ventede på nyt i sagen. Klokken 15.30 kørte Peckers bil - en sølvfarvet Chevrolet SUV - ud fra retslokalet på Centre Street. Pecker var således i selskab med juryen i halvanden time.

Pecker og Trump var engang gode venner - og Pecker har hjulpet eks-præsidenten med at bremse negative historier i sladderpressen, da han var boss for USA's mest slibrige sladderblad, National Enquirer.

Indkaldelsen af David Pecker er interessant - ikke mindst fordi det ikke er første gang, at han har været vidne i sagen. Pecker var chef for American Media, der blandt andet udgiver National Enquirer, der promoverede Trump heftigt under valgkampen i 2016.

Tidligere National Enquirer-boss David Pecker tilbød Trump at opkøbe negative historier om Trump - så de ikke endte i andre medier. Foto: STRINGER Vis mere Tidligere National Enquirer-boss David Pecker tilbød Trump at opkøbe negative historier om Trump - så de ikke endte i andre medier. Foto: STRINGER

Trump kunne i årevis nyde forsidehistorier på Enquirer, hvor han nærmest blev omtalt som en ny messias, der skulle redde USA fra den onde demokrat, Hillary Clinton, som ugebladet fremstillede som syg og svag. På et tidspunkt skrev de, at hun kun havde 9 måneder tilbage at leve i.

Pecker mødtes også med Trump i 2014, hvor han tilbød at opkøbe negative historier om Trump. Ikke for at bringe dem, men for at smide dem i skraldespanden. På den måde kunne Trump undgå, at mest slibrige sladderhistorier endte i andre medier.

Det helt store spørgmål i USA er, hvorfor David Pecker er blevet indkaldt som vidne for anden gang i sagen. Det finder man formentlig først ud af, når distriktsanklager Alvin Bragg er klar med en eventuel tiltale mod Trump.

Men kilder siger til New York Post, at Pecker formentlig blev indkaldt igen for at verificere Trumps tidligere advokat, Michael Cohens oplysninger i sagen.

David Pecker forlader retslokalet på Manhatten kl. 15:30 mandag eftermiddag. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere David Pecker forlader retslokalet på Manhatten kl. 15:30 mandag eftermiddag. Foto: SHANNON STAPLETON

De blev forleden afvist af Trumps allierede advokat, Robert Costello, der fortalte, at Cohen handlede alene, da han betalte de såkaldte 'tys-tys-penge' til Stormy Daniels, så hun tiede om sin affære med Trump i 2006.

Daniels fik knap 900.000 kroner af Cohen, som senere fik en fængselsstraf for sin rolle i sagen. Cohen hævder, at Trump instruerede ham i det hele.

Nu skal anklagemyndigheden i New York se, om de kan løfte sagen og afsløre, om Donald Trump også har gjort noget ulovligt ved ikke at bogføre pengene til Cohen korrekt.

Trump afviser alt og har opfordret sine mange tilhængere til at demonstrere for at vise deres støtte. Han mener, at distriksanklager Alvin Bragg, som er demokrat, er i gang med en heksejagt for at få ham ned med nakken. Ledende republikanere har også støttet Trump i denne påstand, mens demokraterne afviser.

Stormy Daniels havde angiveligt en affære med Trump tilbage i 2006. Foto: MANDEL NGAN, ETHAN MILLER Vis mere Stormy Daniels havde angiveligt en affære med Trump tilbage i 2006. Foto: MANDEL NGAN, ETHAN MILLER

Indtil videre er det kun Donald Trump selv, der har sagt, at han ville blive arresteret i sagen om pornostjernen Stormy Daniels. Det skete ikke tirsdag i sidste uge, som han ellers sagde, og der er endnu ingen tiltale mod eks-præsidenten, men han lover 'død og ødelæggelse', hvis den kommer.

Sent mandag lyder det blandt andet fra CNN, at juryen er ved at være ved vejs ende. De betyder, at de formentlig skal stemme i denne uge.

Sagen har påvirket Trumps popularitet. I den sidste uge er støtten til eks-præsidenten vokset, og han er nu klart det bedste bud på republikanernes kandidat i 2024.

Han har lagt stor afstand til sin nærmeste rival, Floridas guvernør, Ron DeSantis, som endnu ikke officielt har meldt sig som kandidat.