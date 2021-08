Onsdag holder et nyerklæret ægtepar et kæmpe brag af en kærlighedsfest. Brylluppet bliver på romantisk vis holdt på en båd i det nordvestlige Bangladesh.

Men pludselig sker det værst tænkelige.

Et lyn slår ned, lige da båden når bredden i Padmafloden, og bryllupsgæster skynder sig ind i brudens hus. Men ikke alle når helskindet ind i huset.

»Vi er informeret om, at 17 personer er døde og flere andre er kommet på hospital,« siger politimanden Farid Hossain. Det skriver CNN.

Ud over de døde er i alt 14 personer kommet på hospitalet, og blandt dem var gommen.

En forfærdelig hændelse, der dog lagt fra er en sjældenhed i Bangladesh. Faktisk er det et stigende fænomen.

Hvert år dør flere hundrede mennesker af lynnedslag i landet, og bare i maj 2016 døde over 200 personer – 82 på bare én dag.

Ifølge eksperter handler stigningen af lynnedslag om, at man er begyndt at fælde mange skove i landet. Så mange af de meget høje træer, som normal vil blive ramt af lynene, kan nu ikke længere skåne befolkningen fra at blive ramt.