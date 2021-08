Arbejdstilsynet udtaler kritik af håndværkerfirma efter et loft styrtede ned i Ilva midt i åbningstiden. En elektrikers forsøg på at installere nødbelysning kan være årsag til ulykken.

Det var tæt på at gå grueligt galt, da 1.000 kvadratmeter gibs og stål tirsdag styrtede ned over haveafdelingen i møbelkæden Ilvas forretning i Ishøj.

Et øjenvidne har fortalt B.T., hvordan en ung mand måtte løbe for livet, da loftet styrtede ned, og en elektriker, der befandt sig oven på loftet, reddede sig med nød og næppe i sikkerhed på et sprinklerrør.

Heldigvis kom ingen til skade, men Arbejdstilsynet konstaterer i en tilsynsrapport, at arbejdsmiljøloven ikke blev overholdt, da elektrikeren udførte arbejde på loftet.

Af en tilsynsrapport, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at elektrikerfirmaet Gelcom APS har fået strakspåbud af Arbejdstilsynet om at rette op på forhold, som strider mod arbejdsmiljølovgivningen.

Ifølge rapporten anvendte elektrikeren en saxlift til at hejse sig op over det nedsænkede loft, som befinder sig i 5,5 meters højde.

Da han nåede op til loftet, forlod han liften, kravlede ind af en inspektionslem og ind over det nedsænkede loft for at tilslutte noget nødbelysning.

»Mens den ansatte elektriker leder efter installationen inde over loftet, begynder hele loftet af styrte ned i butikslokalet,« står der i tilsynsrapporten.

En elektriker har søgt tilflugt på et rør, efter loftet under ham er styrtet sammen under montering af en elinstallation i Ilva i Ishøj. Foto: Privatfoto

Et øjenvidne til ulykken fortalte fredag til B.T., at en stor støvsky rejste sig, da loftet ramte afdelingen med havemøbler.

»Da støvet har lagt sig, får jeg øje på en fyr, der sidder oppe på et rør. Jeg råber til ham, om han var okay. 'Ja, ja,' svarede han,« fortalte vidnet.

Et billede, som en kunde har sendt til B.T. viser håndværkeren sidde på et sprinklerrør højt oppe, mens gibsloftet ligger i ruiner under ham.

Indsatsleder Dennis Ottosen fra Beredskab 4K har overfor B.T. vurderet, at håndværkeren var i overhængende fare, da loftet faldt ned.

Målløse Ilva-kunder kigger på loftet der faldt ned over møbeludstillingen i Ishøj. Foto: Privatfoto

»Det ville have været et fald på tre-fire meter sammen med gips og metalstolper. Nedenunder var der møbler og lamper, så han kunne være kommet slemt til skade. Det har absolut været en farlig situation for håndværkeren. Han var heldig, at der ikke skete mere,« sagde han dagen efter ulykken.

Om det var håndværkerens færden på loftet, der fik det til at falde ned, bliver nu undersøgt nærmere.

Arbejdstilsynet slår dog klart fast, at elektrikeren ikke har ageret korrekt, da han bevægede sig ud på hængeloftet. Gelcom har fået påbud om at sikre, at ansatte benytter sikre og trædefaste adgangsveje i forbindelse med tilslutning af elinstallationer over hængeloft. Samtidig indskærper Arbejdstilsynet, at 'saxliften skal anvendes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og efter leverandørens anvisninger, herunder sikre, at arbejdsplatformen ikke forlades i højden'.

Arbejdstilsynet vil nu vurdere, om der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give den en bøde.