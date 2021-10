Dens popularitet vil nærmest ingen ende tage, men nu bliver der advaret imod den på flere skoler.

Det er ikke længe siden, at den Sydkoreanske serie 'Squid Game' ramte Netflix og tog alle hitlister med storm.

I Squid Game ser man 456 personer, der alle har det tilfælles, at de har økonomisk gæld, konkurrere i en række børnelege i forsøget på at vinde en gigantisk pengesum.

Men selvom det er børnelege, der konkurreres i, så er Squid Game langtfra en hyggelig børneserie. For det er med livet som indsats, at der konkurreres. Snyder eller taber du, så dør du.

Har du set 'Squid Game'?

Flere skoler i England har oplevet elever, der forsøger at efterligner scener fra serien, det skriver Daily Mail.

Og det har fået flere skoler til at advare forældre om at lade deres børn se serien.

»Kan ikke tro, at mine børns skole har måttet sende et brev, der fortæller forældre, at børn spiller deres egen version af Squid Game, og at forældre vil få sanktioner, hvis deres børn efterligner Squid Game Populariteten af ​​dette show er næste niveau!«



Sådan skriver en forældre på Twitter.

Daily Mail skriver, at en skole har undervist klasserne i farerne ved at se indhold, der ikke passer til ens alder.

Ligesom en anden skole har sendt beskeder til forældrene, hvori de udtrykte bekymring for, om børnene så alderssvarende fjernsyn.

'Squid Game' er ifølge Netflix blevet en af deres allermest sete serier nogensinde. Og faktisk er serien så set og populær, at den har fået salget af et kendt skomærke til at eksplodere. Det har B.T før skrevet.

Serien landede på Netflix i september.