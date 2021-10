Britisk parlamentariker David Amess er blevet knivstukket flere gange. Det skriver Sky News.

David Amess skulle, ifølge Sky News, være blevet stukket med en kniv, da han besøgte Belfairs Methodist Church i Leigh-on-Sea.

Her skulle en mand være gået ind under et møde i politikerens valgkreds, hvor han skulle have stukket David Amess flere gange med en kniv.

Den konservative politiker skulle angiveligt have fået hjælp på gerningsstedet. Hvor en lægehelikopter også skulle være klar til at assistere.

Der er endnu ingen oplysninger om David Amess tilstand efter knivstikkeriet.

Men ifølge Ritzau har en konservativ partifælle fortalt at situationen er alvorlig.

»Han er stadig i kirken, og de vil ikke lade os gå ind for at se ham. Det ser meget alvorligt ud,« siger konservative John Lamb til avisen Basildon Echo.

Ambulanceredderne prøver angiveligt at stabilisere David Amess, før de kan rykke ham.

På Twitter oplyser politiet i Essex, at man har anholdt en mand i forbindelse med knivstikkeriet.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, så er det noget, som har været under opsejling længe.

»Det har været en tikkende bombe, hvor folk har sagt, at det vil ske igen. Mange af de folkevalgte har i forbindelse med Brexit klaget over, at de føler sig usikre og ubeskyttet. «

»Problemet er at medmindre man er højt profileret, så er man ikke beskyttet. Så derfor er det nærmest en åben invitiation, for folk, der ikke vil dem godt.«

Ifølge Jakob Illeborg vil det skabe en voldsom debat i det britiske samfund om det britiske klima i parlementet.

Det er ikke første gang, at britiske parlamentarikere bliver stukket ned.

I 2016 blev arbejderpartiet Labours parlamentsmedlem Jo Cox stukket ned og dræbt. Det skete blot få dage før afstemningen om brexit.

I 2010 blev parlamentsmedlemmet Stephen Timms fra Labour stukket ned på sit kontor i sin valgkreds. Han overlevede angrebet.

Opdateres...