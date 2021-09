»Jeg ved, det er svært at tilgive mig.«

Sådan lyder det fra den tidligere tilhænger af Islamisk Stat Shamima Begum, der oprindeligt kommer fra London.

Som 15-årig valgte hun at stikke af fra det trygge liv i storbyen til det krigsplagede Syrien for at blive islamisk gift med en hollandskfødt kriger fra Islamisk Stat. Noget, der chokerede hele verden tilbage i 2015.

Hun pakkede de mest nødvendige ting, og ellers havde hun i første omgang kurs mod Tyrkiet og sidenhen Syrien.

Den beslutning har kostet den nu 22-årige kvinde dyrt.

For foruden det forliste ægteskab i Syrien, har hun også mistet sine tre børn og fået frataget sit britiske statsborgerskab.

Og nu ønsker den statsløse Shamima Begum, der i dag er tilbageholdt i i lejren Roy i Syrien, at de britiske myndigheder viser hende nåde og lader hende få en rettergang i Storbritannien.

For på trods af at være tilhænger af Islamisk Stat, og at hun er endda skulle have haft en prominent rolle i den islamiske organisation, der har udført terrorangreb og dræbt folk uden for egne rækker, så mener hun selv, at hun 'kun' har begået én eneste forbrydelse.

Nemlig at være 'dum' nok til at blive en del af terrornetværket. Det skriver Sky News.

Til Good Morning Britain har hun fortalt om sine oplevelser i IS, hvor hun angiveligt er blevet 'groomet' (hvor krænker opbygger en relation til et barn eller en ung for at begå seksuelt overgreb, red.), udnyttet og manipuleret til at blive en del af netværket.

Seks år senere er ønsket at blive en del af det vestlige samfund igen. Oveni mener hun, at grundlaget for at fratage hendes statsborgerskab ikke har været god nok.

Til det har den britiske sundhedsminister Sajid Javid udtalt, at det var en nødvendig beslutning for at beskytte den britiske befolkning.

»Jeg er villig til at køre en retssag og møde de mennesker, der anklagede mig og bevise disse anklager. For jeg ved, at jeg ikke gjorde andet end at være mor og hustru i Islamisk Stat,« siger Shamima Begum til Good Morning Britain.

Hun udtaler desuden også, at hun gerne modtager en dom i Storbritannien, og at hun hellere vil dø end at vende tilbage til Islamisk Stat.