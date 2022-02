Det kan godt være hertuginde Kates besøg i Danmark helt naturligt har fyldt en del i den danske presse de seneste par dage.

Men i den engelske presse er det hendes svoger Prins Harry, der onsdag aften er kommet i stor fokus.

Nu kommer det nemlig frem, at Prins Harry har indledt en injuriesag mod udgiveren af ​​det engelske medie Daily Mail.

Det viser retsdokument, Sky News er i besiddelse af.

Prins Harrys hustru Meghan har før fået en dommer til at dømme et medie under Associated Newspapers Limited til at fjernes dele af et håndskrevet brev til hendes fraseparerede far, Thomas Markle. Foto: PETER FOLEY Vis mere Prins Harrys hustru Meghan har før fået en dommer til at dømme et medie under Associated Newspapers Limited til at fjernes dele af et håndskrevet brev til hendes fraseparerede far, Thomas Markle. Foto: PETER FOLEY

En talsmand for Prins Harry er citeret for følgende:

»Jeg kan bekræfte, at hertugen (Prins Harry red.) har indgivet en klage mod Associated Newspapers Limited (Daily Mails udgiver red.).«

Hans kone Meghan har før fået en dommer til at dømme et medie under Associated Newspapers Limited til at fjernes dele af et håndskrevet brev til hendes fraseparerede far, Thomas Markle, mediet var kommet i besiddelse af.

Hvilken artikel det nye sagsanlæg drejer sig om, fremgår ikke af retsdokumentet, Sky News har læst.