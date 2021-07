Forskere har gjort sig en foruroligende opdagelse gennem satellitbilleder.

Billederne indikerer, at Kina er i gang med et nyt atommissilanlæg.

Det skriver Dagbladet.

I juni blev det opdaget, at nye missilsiloer var under opførelse nær Yumen i Gansu-provinsen, og nu ligner det altså, at der er endnu en udvidelse på vej.

Det seneste fund af siloer ligger 380 kilometer nordvest for Yumen-området nær byen Hami.

Opdagelsen blev først gjort af forsker Matt Korda fra Federation of American Scientists ved hjælp af kommercielle satellitbilleder. Det fremgår af en rapport, som selskabet har offentliggjort.

»De to opsigtsvækkende fund peger på den mest betydelige udvidelse af Kinas atomarsenal nogensinde,« lyder det i rapporten.

Siloprogrammet er den mest omfattende silokonstruktion siden USA og Sovjetunionens konstruktioner under den kolde krig, skriver forskerne.

I en mail til National Public Radio fortæller en talsmand for den kinesiske ambassade i Washington DC, at Kina 'er forpligtet til moratorie for atomprøvning' - det vil sige en henstand eller midlertidig standsning.

Han protesterer også over de 'uacceptable amerikanske påstande' om, at den kinesiske regering på nogen måde forsøger at undergrave den omfattende aftale, der forbyder atomprøvesprængninger.

I rapporten når man frem til, at Kinas konstruktion af næsten 250 nye siloer kan få alvorlige konsekvenser for internationale forbindelser og Kinas rolle i verden.

Det er uvist, om alle siloer vil blive udstyret med raketter, eller om de er tænkt som en form for afskrækkelse. Forskerne mener, at mange af dem kan stå tomme, og de bare er til for at give et indtryk af, at Kinas atomarsenal er større, end det i virkeligheden er.