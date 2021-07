»Han er træt af mig, og jeg er træt af ham.«

Gitte Kamma Lund ser opgivende på sin søn, der under interviewet med B.T. både har kastet en taske efter kameraet, væltet og smadret havebænken og forsøgt at skubbe sin mor ned af den stol, hun sidder på.

En atypisk kommentar fra en mor. Men siden marts har hun passet sin 14-årige søn, Loke Hamilton Lund, alene. Måneder, der har været opslidende for dem begge.

Med en hjerne som en toårig og kræfter som en 14-årig dreng, som ovenikøbet er i puberteten, er det svært for Gitte Lund at aktivere og styre sin søn, som er senhjerneskadet. De officielle diagnoser er atypisk autisme og mental retardering af sværere grad.

Siden marts, hvor Loke blev smidt ud af sin daværende skole, har det ikke været muligt for Egedal Kommune at finde en skole til ham. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Siden marts, hvor Loke blev smidt ud af sin daværende skole, har det ikke været muligt for Egedal Kommune at finde en skole til ham. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»Jeg prøver selvfølgelig at aktivere ham, men jeg kan ikke det samme som en specialiseret pædagog. Han hælder demonstrativt halvanden liter sodavand ud i min sofa, han smører sig ind i lort, han river mit pas i stykker. Han prøver kun at være efter mig, fordi han er så understimuleret.«

I marts måtte Lokes daværende skole give op på Loke:

'Han har over det sidste år udviklet en adfærd, som gør, at han har brug for et mere indgribende tilbud end Maglebjergskolen,' lød det i opsigelsen til Egedal Kommune.

Siden er det ikke lykkedes kommunen at finde et andet skoletilbud til Loke. I korrespondancer mellem Egedal Kommune og andre kommuner, som B.T. har set, har de fået afslag på en række forespørgsler.

»Det er sørgeligt.« I lokallisten Ny Egedal mener gruppeformanden, Ulrik John Nielsen, at social- og sundhedsområdet i Egedal Kommune på visse punkter spiller fallit: »Jeg synes, at det er sørgeligt, at nogle borgere i Egedal Kommune skal helt derud, hvor de bliver desperate. Det synes jeg ikke, vi kan byde borgerne. Vi skal vise noget anstændighed og gribe ind lang tid før. Det her er jo ikke et enkeltstående tilfælde. Den omgørelsesprocent, Egedal Kommune har i Ankestyrelsen, viser, at der er plads til forbedring.« Ankestyrelsen omgjorde 66 procent af klagerne på børnehandicapområdet i Egedal Kommune i 2020. »Jeg synes ikke, at det er i orden, at man skal kæmpe for at få sin ret. Rigtig mange familier har jo ikke overskuddet til at kæmpe den kamp, samtidig med at de har store udfordringer med et handicappet barn. Kommunen er jo nødt til at kigge på hver enkelt sag. I Ny Egedal mener vi, at man bliver nødt til at kigge på den enkelte borgers behov,« lyder det fra Ulrik John Nielsen fra lokallisten Ny Egedal.

»Der må være en løsning. Problemet er, at de ikke ved, hvilket barn de har med at gøre. Den første løsning, de kom op med, var en skole for 18-28-årige midt i Hillerød by uden indhegning,« forklarer Gitte Lund.

Hun tager sig derfor af pasningen. Hun skifter ham, selvom han er 12 kilo tungere end hende selv, hun må bade, når han sover, og hun forlader kun sjældent det lille landsted i Smørum.

»Han slår på ting, og han slår på vinduer. Han slår ikke på mennesker, men han kan finde på at skubbe.«

Og det er på trods af, at hun selv har en alvorlig rygskade, der kun tillader et fleksjob.

Under gåturen med hunden tester Loke igen sin mor, hvor han prøver at løbe fra hende. Konstant tester han hendes grænser, fordi han mangler at se andre mennesker og mangler at blive aktiveret af specialiseret hjælp. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Under gåturen med hunden tester Loke igen sin mor, hvor han prøver at løbe fra hende. Konstant tester han hendes grænser, fordi han mangler at se andre mennesker og mangler at blive aktiveret af specialiseret hjælp. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

I maj tilbød Egedal Kommune Gitte Lund hjælp fra et vikarbureau, da der stadig ikke var fundet en anden skole. Hjælpen lød på 10-15 timer om ugen de første uger for at skabe en relation, og derefter 30-35 timer om ugen indtil sommerferien. Et tilbud, der ifølge Gitte Lund ikke giver mening, hvis man kender Loke.

»Det tager lang tid at komme ind til Loke. Det er et kæmpe arbejde, hvor jeg i flere måneder skal mandsopdække en person, som Loke måske alligevel ikke kommer til at acceptere. Det vil kræve, at jeg hele tiden skal være på vagt, i forhold til hvad Loke kan finde på. Det ville både være synd for Loke, mig og pædagogen.«

Og det er ikke det værd, hvis der rent faktisk kunne dannes en relation, og det kunne aflaste dig?

»Jo, men jeg tror, at det er urealistisk. Og derudover er der ikke uddannede pædagoger at få i det vikarbureau. Det er studiejob. Det er ufaglærte. Og de kan ikke magte Loke,« svarer Gitte Lund.

Egedal Kommune: »Nogle børn er rigtig svære at placere« Centerchefen på socialområdet i Egedal Kommune, Tine Vesterby Sørensen, kan ikke gå ind i den konkrete sag, men er ikke i tvivl om, at Egedal Kommune kan gøre det bedre på området. Hvad tænker du, når du hører, at en af jeres borgere føler, at hun står helt alene med en autistisk og svært retarderet søn? »Det, synes jeg selvfølgelig, er rigtig uheldigt. Der er ikke nogen tvivl om, at vi har en forpligtigelse til at hjælpe forældre med børn med handicap meget. Så det er uheldigt, at hun oplever at stå alene.« Egedal Kommune har forsøgt sig med flere forskellige kommuner og skoler ift. skoletilbud til Loke uden held. Hvorfor kan det være en udfordring at finde skole-/pasningstilbud til børn i den her kategori? »Vi står desværre nogle gange med børn, der er rigtig svære at placere, det kan være, at børnenes problematikker er så komplekse, at der ikke findes ret mange skoletilbud. Det er et problem, vi nogle gange lander i, og det betyder, at de skoler, der skal kunne tage barnet eller os som kommune, nærmest skal ud og lave specialiserede tilbud lige præcis til det her barn, og det er en svær opgave, som tager tid. Vi skal selvfølgelig nok løse det, men det er ikke noget, vi kan løse hen over nogle måneder. For skoler med meget specialiserede løsninger er det utrolig dyrt at have tomgang, og derfor skal pladserne i nogle tilfælde etableres løbende,« lyder svaret fra Tine Vesterby Sørensen. Moderen til Loke har selv foreslået en pædagog til at hjælpe sig, hvorfor er han kun en mulighed, hvis han bliver ansat i det vikarbureau, kommunen bruger? »Når vi skal finde en løsning for et barn, skal vi også stå på mål for den kvalitet, vi går ud og køber. Det har vi valgt at gøre ved at samarbejde med nogle virksomheder, hvor vi ved, at de medarbejdere, som løser opgaverne, har de relevante uddannelse, erfaringer, får supervision og efteruddannelse.« I 2020 var omgørelsesprocenten i Ankestyrelsen på børnehandicapområdet i Egedal Kommune 66 procent. Ser du, at I stadig har noget at arbejde med på det her område? »Det kan jeg love dig for, at jeg gør. Vi har en ret væsentlig opgave i at sikre kvaliteten i den sagsbehandling, vi leverer, men vi har også en opgave med kommunikationen med vores borgere, og i særdeleshed til forældre med handicappede børn. Vi skal gøre det bedre. Det er slet ikke til diskussion.«

Hun har selv brugt flere år på at overtale en selvstændig pædagog, som Loke har mødt igennem musikarrangementer, og som han er tryg ved. Men kommunen vil kun bruge pædagogen, hvis han melder sig ind i det vikarbureau, som kommunen benytter sig af.

»Selvfølgelig vil en dygtig pædagog, som har sit eget firma, ikke gå ud af sit eget firma, for at melde sig ind i et vikarbureau. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare siger ja. Men det passer ikke ind i deres kasser.«

Oveni den manglende hjælp har Egedal Kommune afvist Gitte Lunds ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste med den begrundelse, at hun bare kunne tage imod vikarbureauet.

»Det er så nemt at træde på nogen, der ligger ned. Hvis ikke jeg havde Loke, havde jeg ikke klaret det,« siger Gitte Lund og tilføjer:

»Jeg bliver nødt til at kæmpe videre for min søns skyld. Jeg har passet på ham i 14 år. Hele mit liv har været baseret på hans. Så de kan ikke køre mig ned,« lyder det fra Gitte Lund, der er mor til Loke. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere »Jeg bliver nødt til at kæmpe videre for min søns skyld. Jeg har passet på ham i 14 år. Hele mit liv har været baseret på hans. Så de kan ikke køre mig ned,« lyder det fra Gitte Lund, der er mor til Loke. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»Heldigvis er jeg stærk. Men jeg håber virkelig, at der er nogen, der kan hjælpe mig. Jeg har prøvet at undersøge forskellige skoler, men jeg er ikke inde i det område. Der må være nogen, der kan tackle min søn. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg bor tæt på København, og der hverken er skole eller noget som helst til ham.«

Det mest optimale i Gitte Lunds øjne er en tre-i-en-løsning. Et sted, der både har aflastning, skole og på sigt et bosted, så Loke ikke skal forholde sig til en masse forskellige mennesker.

I Egedal Kommune synes centerchef på socialområdet Tine Vesterby Sørensen, at det er uheldigt, at de har en borger, der føler, at hun står alene. Hun oplyser dog også, at de nogle gange har børn eller unge med så komplekse problemstillinger, at det er svært at finde skoletilbud. Læs hele interviewet med centerchefen i faktaboksen.