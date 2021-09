Hun er fundet død, og han er forsvundet.

Historien om amerikanske Gabby Petito og hendes forlovede bliver mere og mere mystisk.

Nu har et grynet foto af en tilfældig mand i en skov skabt røre på de sociale medier.

Mange amatørdetektiver mener nemlig at vide, at det er Gabbys efterlyste kæreste, der pludselig er dukket op på et vildtkamera i et naturområde i Florida.

Her ses et billede af Gabby Petito. Vis mere Her ses et billede af Gabby Petito.

Den triste historie om det unge par har de seneste dage skabt overskrifter i de amerikanske medier.

I begyndelsen af juli tog det unge par af sted i en ombygget Ford Transit med planen om at krydse USA.

Men allerede i august vendte kæresten, 23-årige Brian Laundrie, hjem til sine forældre i North Port i Florida.

Alene.

Her ses Gabby Petito og Brian Laundrie sammen. Foto: North Port Police Vis mere Her ses Gabby Petito og Brian Laundrie sammen. Foto: North Port Police

Og uden at kunne forklare, hvad der var sket med Gabby, eller hvor hun var.

I denne uge blev liget af den 22-årige Instagram-stjerne fundet i Grand Teton National Park i delstaten Wyoming.

Politiet beskrev Brian som en person af interesse, men han blev ikke sigtet for noget.

Kort før Gabbys jordiske rester blev fundet, forsvandt Brian Laundrie sporløst, og politiet indledte en menneskejagt i forsøget på at få fat i ham.

Så var det, at der dukkede et mystisk, uskarpt sort/hvidt billede op på de sociale medier.

Billedet var taget med et vildtkamera, som egentlig var beregnet til overvågning af områdets dyr, men det havde altså også spottet en mand i mørke bukser, lys T-shirt og en taske over skulderen og med et udseende, der lignede Brian Laundrie til forveksling.

Ejeren af kameraet, Sam Bass, lagde billedet på sin Facebook-profil, og opslaget fangede også både FBI og det lokale politis opmærksomhed.

'Jeg siger ikke, at det er ham, men uanset hvem der var på mit vildkamera i morges i Baker, Florida, passer han utrolig godt med beskrivelsen af Brian Laundrie,' skrev Sam Bass i opslaget.

Onsdag kunne det lokale politi så lægge den del af sagen død. Det var nemlig IKKE Brian, der var dukket op på kameraet.

I et opslag på Facebook skriver The Okaloosa County Sheriff's Office, at der er tale om en forveksling.

Politiet har været i kontakt med manden fra overvågningsbilledet, og det er altså ikke Brian, og manden har ingen relevans for sagen.

Manden var derimod en lokal borger, der var ude at gå en tur med rygsæk.

'I løbet af eftersøgningen og efterforskningen har Okaloosa County Sheriff's Office ikke fundet nogen indikationer på, at Brian Laundrie er eller var i Okaloosa County,' skriver politiet i opslaget.