Den 16. august 2021 vil stå som en milepæl i Joe Bidens endnu korte tid som amerikansk præsident.

Men det er en milepæl, der må skræmme verdens mest magtfulde mand.

Her kunne Joe Biden se sin popularitet i den amerikanske befolkning gå under 50 procent i den såkaldte approval rating, der måler, hvor godt eller dårligt befolkningen mener, præsidenten gør sit job.

Joe Biden har nået den milepæl med noget, der minder om rekordfart.

»Det er en af de hurtigste nedture, siden man begyndte at lave approval ratings under Truman i 1940erne,« siger professor ved Københavns Universitet Peter Kurrild-Klitgaard.

»50 procent i approval rating anses for den her magiske grænse. Under den er det et problem,« siger Peter Kurrild-Klitgaard.

Tallene bakker eksperten op.

Harry Truman (1946) og Gerald Ford (1974) nåede under 50 procent i approval rating inden for de første seks-syv måneder som præsident. Det samme gjorde Bill Clinton (1993) i en kortere periode, inden han igen, og rimelig hurtigt, kravlede op på den gode side.

Der er ikke meget at smile af for Joe Biden, der på rekordtid blevet upopulær blandt de amerikanske vælgere. Foto: JIM WATSON Vis mere Der er ikke meget at smile af for Joe Biden, der på rekordtid blevet upopulær blandt de amerikanske vælgere. Foto: JIM WATSON

Langt de fleste amerikanske præsidenter i nyere tid har på et eller andet tidspunkt haft en approval rating under 50 procent.

Men at Joe Biden allerede på så tidligt et tidspunkt i sin tid i Det Hvide Hus er under 50 procent, bør vække bekymring.

Ikke bare i Det Ovale Kontor, men helt ind i afkrogene af det demokratiske parti.

»Det er ekstremt vigtigt for Joe Biden, at han hurtigt kommer tilbage og får vendt den her udvikling, for ellers kan det ende med, at Demokraterne mindst taber ét af de to kamre i Kongressen. Og taber han bare ét, så er han en lame duck, der ikke kan få sin politik igennem helt frem til mindst 2024,« siger Anders Agner, der er chefredaktør på Kongressen.com.

Han henviser til, at amerikanerne om lidt over et år skal til det såkaldte midtvejsvalg, der bliver afgørende for, om Joe Biden og Demokraterne har kontrol over Kongressen og dermed reelt kan udføre den politik, de ønsker.

Hvis valget stod i morgen, så tror jeg, han ville tabe mindst det ene kammer i Kongressen. Peter Kurrild-Klitgaard, professor KU

Ifølge både Peter Kurrild-Klitgaard og Anders Agner er der flere årsager til, at Joe Biden så tidligt har krydset en kritisk grænse i sin folkelige popularitet.

En af forklaringer er, at det er helt normalt, lyder forklaringen.

»Generelt mister alle amerikanske præsidenter i nyere tid opbakning de første år. Der er få eksempler på det modsatte,« siger Peter Kurrild-Klitgaard.

Approval rating I USA er approval rating et udtryk for, hvor godt et repræsentativt udsnit af befolkningen mener, præsidenten gør sit job. Ligger en præsident over 50 procent, så anses det for at være fint.

Den eneste præsident i nyere tid, der ikke nåede at have en approval rating under 50 procent var John F. Kennedy. Men hans præsidentskab blev som bekendt stoppet brat med mordet i 1963 – to år inde i hans første periode som præsident.

Donald Trump er den eneste præsident, som på intet tidpunkt i sit præsidentskab nåede over 50 procent i approval rating. Han toppede mellem januar og maj 2020 med en approval rating på 49 procent.

Joe Bidens fald i popularitet har da også været let faldende, siden han blev indsat som præsident.

Men 30. august gik det helt galt for den amerikanske præsident.

Den dag, som han trak USA ud af Afghanistan efter godt 20 års krig og besættelse, var det første gang i Bidens præsidentperiode, at flere amerikanere sagde, at de var mere utilfredse end tilfredse med præsidentens udførsel af sit job.

Siden er det kun gået nedad. Og det er gået stærkt.

Det skyldes hovedsageligt én begivenhed.

»At tilbagetrækningen fra Afghanistan gik så galt, som den gjorde, har ramt USAs selvforståelse. Og det er en klar årsag til, at Biden faldt ekstra hårdt den seneste måned,« siger Anders Agner, der bakkes op af Peter Kurrild-Klitgaard.

»Afghanistan er formentlig forklaringen på, at han er faldet ekstra meget de seneste uger,« siger professoren.

Det så ellers så lyst ud for Joe Biden i foråret. Her var det corona, der var hovedfokus.

En sammenbidt Joe Biden har haft nogle hårde uger i Det Hvide Hus. Foto: JIM WATSON Vis mere En sammenbidt Joe Biden har haft nogle hårde uger i Det Hvide Hus. Foto: JIM WATSON

»Inden sommeren buldrede USA derudad med millioner af vacciner. Men det er stilnet af, og flere delstater er i kaos på grund af deltavarianten,« siger Anders Agner.

Begge eksperter er enige i, at det er afgørende vigtigt for Joe Biden og Demokraterne at få stoppet præsidentens blødning i popularitet.

»Det kører ikke så godt for Joe Biden. Og han skal gøre alt, hvad han kan for at ændre sin approval rating. Han skal have hamret en masse ny politik og reformer afsted. For traditionelt taber en ny præsident en del i midtvejsvalget. Problemet for Joe Biden og Demokraterne er bare, at de ikke har meget at tabe,« siger Anders Agner med henvisning til, at Joe Biden vandt præsidentvalget over Donald Trump forholdsvis snævert.

For Peter Kurrild-Klitgaard er der en vej ud af problemerne.

Men lige nu ser det rigtig skidt ud.

»Der kan ske meget på det år, der er til midtvejsvalget. Og får Joe Biden banket godt gang i økonomien, så vil jeg ikke udelukke, at han kan vende det. Men hvis valget stod i morgen, så tror jeg, han ville tabe mindst det ene kammer i Kongressen,« siger eksperten.