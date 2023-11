Det er normalt med pomp, pragt, dyre middage og hele kavaleriet kørt frem, når en af verdens mest magtfulde mennesker tager på statsbesøg i et andet land.

Men sådan var det slet ikke, da den kinesiske præsident, Xi Jinping, landede i USA onsdag for senere at mødes med USAs præsident, Joe Biden. Og det er der en særlig grund til. Det fortæller en ekspert.

Det længe ventede møde mellem verdens to mest magtfulde mænd har været længe ventet.

Inden onsdag var der gået et år siden, de to præsidenter sidst havde mødt hinanden ansigt-til-ansigt.

I den tid er forholdet mellem de to stormagter nærmest bare blevet værre.

Derfor var det ifølge et par eksperter også vigtigt, at mødet mellem Biden og Xi i det hele taget fandt sted.

Men det tog sig ikke ud, som et besøg af en kinesisk præsident i USA ville gøre ved et officielt statsbesøg.

»Mødet kommer på baggrund af det her APEC-møde, som handler om samhandel mellem en række lande ud til Stillehavet,« siger seniorforsker og ekspert i USAs udenrigspolitik Rasmus Sinding Søndergaard fra DIIS.

Joe Biden tog imod Xi Jinping onsdag. Foto: Xinhua/EPA/Ritzau Scanpix

Havde der været tale om et officielt statsbesøg, så var Xi Jinping ankommet til Washington, DC, og ikke i San Francisco, hvor APEC finder sted.

Samtidig havde et officielt statsbesøg også indbefattet en tur i Det Hvide Hus, middag med Joe Biden og en lang række andre amerikanske topfolk.

I stedet blev det til et mindre møde, hvor kun ganske få personer var med til det ellers mere uformelle møde.

»Det her møde var holdt i korridorerne af APEC-mødet, når nu Xi alligevel var der. For USA var det også bedre end et stort anlagt møde, hvor de to præsidenter ville være på samme niveau,« forklarer Rasmus Sinding Søndergaard.

Men alligevel var det vigtigt for de to præsidenter at mødes. Ikke mindst for at forbedre det efterhånden dårlige forhold de to stormagter har til hinanden.

Men også for at kunne vise styrke.

Det forklarer Berlingske Asienskorrespondent, Alexander Sjöberg.

»Xi havde behov for at vise på hjemmefronten, at han er stærk og kan mødes med lederen af verdens stærkeste militær,« forklarer han.

