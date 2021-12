En betjent fra Idaho State Police, der assisterede en bilist med et fladt dæk, måtte onsdag springe for at redde sit eget liv.

På videoen øverst i artiklen, der er delt af Reuters, kan man se ham stå i en gul vest sammen med bilisten på en motorvej.

Pludselig smadrede en hvid bil direkte ind i den parkerede bil, og betjenten måtte springe tilbage og om bag en betonbarriere for at undgå at blive ramt.

Bilisten, der sad på vejen, var lige netop så tæt på barrieren, at han ikke blev ramt.

Sammenkørslen resulterede i en kædereaktion, der endte i et harmonikasammenstød med seks biler på motorvejen.

Det viser en foreløbig undersøgelse af episoden foretaget af politiet.

Alle involverede i ulykken blev kørt på hospitalet med lettere kvæstelser og blev senere udskrevet.

De fleste klarede sig med et mindre lægetjek, og modtog derfor ikke behandling.