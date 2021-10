To teenagedrenge i Australien har været på et morderisk togt.

De står sigtet for at have slået hele 14 kænguruer ihjel ved Batemans Bay, en kystby syd for Sydney.

Det skriver BBC.

Kænguruerne, som var kørt ihjel, blev fundet ved to forskellige veje i lørdags, hvilket fik New South Wales politi til at starte en efterforskning.

Mandag kunne de så anholde to 17-årige drenge, som nu er sigtet for hensynsløst at have slået og dræbt et dyr.

De skal møde i retten i næste måned.

Politiet har ikke frigivet nogle informationer om, hvad de to drenges motiv for handlingen har været.

Hvis de bliver dømt, kan de risikere op til fem års fængsel og en bøde på 105.000 kroner.

Historien har dog et lille lys i mørket, for selvom to babykænguroer var blandt de dræbte, lykkedes det næste dag for en lokal at finde en tredje unge, som var kommet til skade, men fortsat i live.

Dyreværnet WIRES fortæller, at de nu har taget ungen, som har fået navnet Hope, i pleje.

Hele sagen har rystet organisationen.

»Dette har sat et uudsletteligt præg på vores dedikerede frivillige og de lokale beboere,« siger organisationen til BBC.