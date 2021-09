En ganske spektakulær flugt fra et topsikret israelsk fængsel har fundet sted natten til mandag.

Og det er ikke hvem-som-helst, der er flygtet.

Det kan man læse hos det franske nyhedsbureau AFP.

Alarmen i det topsikrede israelske fængsel Gilboa gik klokken 03.00 natten til mandag, lokal tid.

Her så fængselspersonalet mystiske figurer i nærheden af fængslet. Og ikke længe efter kunne personalet konstatere, at seks fanger var forsvundet på en måde, der giver mindelser om Hollywood-film.

Det har resulteret i en kæmpe menneskejagt, der finder sted lige nu.

Det er nemlig ikke helt almindelige fanger, der har formået at finde deres vej ud af fængslet.

En af de flygtede skal være den tidligere leder i Al-Aqsa Martyrerne, Zakaria Zubeidi.

Sådan skal hullet i fængselscellen, hvor de seks fanger er flygtet igennem, se ud. Vis mere Sådan skal hullet i fængselscellen, hvor de seks fanger er flygtet igennem, se ud.

De andre flygtede skal være medlem af gruppen Islamisk Jihad, der er en palæstinensisk gruppe.

Måden, hvorpå de seks fanger har formået at flygte, skal være ved at grave en tunnel fra en fængselscelle og ud i friheden.

Det vil for rigtig mange give mindelser om filmen 'Shawshank Redemption' – på dansk 'En verden udenfor' – hvor hovedrollen, Tim Robbins, formår at grave hul i væggen på sin fængselscelle og flygte.

På sociale medier er der enkelte steder delt billeder af flugten.

En journalist hos Jerusalem Post har delt en video fra cellen, hvor man kan se tunnelen blive undersøgt af personale.

Looks like they dug the tunnel in their cell pic.twitter.com/mC1NtvknvD — Anna Ahronheim (@AAhronheim) September 6, 2021

Flugten deler i den grad vandene i Mellemøsten. Fra isrealsk side er der bestyrtelse over, at de seks personer, hvoraf fire har fået livstid i fængsel, har formået at flygte.

Men fra palæstinensisk side er der jubel og hashtagget #FreedomTunnel bliver blandt andet benyttet.