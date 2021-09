Fem minutter.

Det var cirka, det der blev spillet af VM-kvalifikationskampen mellem Argentina og Brasilien, før kampen blev afbrudt.

»Efter min mening snød de bevidst, og de har været respektløse over for Anvisa, landets sundhedsmyndigheder og sundhedsmyndighederne i São Paulo. Spillerne besluttede ikke at overholde karantænen,« siger Alex Machado Campos, direktør for de brasilianske sundhedsmyndigheder til O Globo.

Myndighederne stoppede søndag aften kampen, fordi Argentina havde tre spillere i startopstilling samt en på bænken, der skulle være i isolation, fordi de kommer fra England.

Lionel Messi og Neymar diskuterer med myndighederne. Foto: AMANDA PEROBELLI

Der er tale om Emiliano Buendia, Cristian Gabriel Romero, Giovani Lo Celso og Emiliano Martínez, der spiller i Premier League.

Ifølge Argentina manglede de i landsholdslejren information om, at spillerne ikke måtte deltage i kampen på trods af, de havde opholdt sig i Brasilien i flere dage.

Også superstjernen Lionel Messi, hvis ord blev fanget af et kamera, gav udtryk for frustration over ikke at have fået en mere klar besked.

Hos de brasilianske sundhedsmyndigheder er forklaringen dog en anden. For her lyder det, at der lørdag var et møde mellem dem, Argentinas fodboldforbund, Anvisa og også Brasiliens fodboldforbund.

Og her var beskeden ifølge Alex Campos helt klar. For selvom argentinerne ifølge ham forsøgte at få særbehandling, så de havde alle spillere til rådighed, lød svaret, at det ikke kunne lade sig gøre.

»De prøvede at presse på for at se, om reglerne kunne blive lempet. For os er det vigtigste, at retningslinjerne bliver overholdt, og det gjorde de ikke. Det må ikke ske. Det endte med, at kampen blev afbrudt. Det var ikke Anvisas ønske. Vi ville blot have de fire spillere ud,« siger Alex Machado Campos.

Om kampen bliver spillet, og om der kommer en form for sanktioner, vil tiden vise. Lige nu ligger sagen hos FIFA, der skal tage en beslutning om netop det.