Lisa Brandon kørte begge sine sønner på hospitalet, da de blev smittet med covid-19. De kom aldrig hjem igen.

»Det er forfærdeligt. Det er en mors værste mareridt,« som hun udtrykker det.

Hverken den 35-årige Aaron eller den 41-årige Free var blevet vaccineret. Det ville de ikke. Det skriver det lokale medie News4Jax.

Og for Lisa Brandon er det den altoverskyggende årsag til, at hun nu har valgt at dele sin tragiske historie.

»Jeg gør det kun for at sprede budskabet om, at man skal blive vaccineret,« lyder det fra Lisa Brandon, der selv er blevet fuldt vaccineret med Moderna-vaccinen.

Også hun blev sidst i juli smittet med covid-19 samtidig med sønnerne – de boede alle tre i samme hus.

Men mens Lisa Brandon ikke havde de store gener, gik det anderledes værre med sønnerne.

Begge udviklede dobbelt lungebetændelse, begge blev indlagt på intensivafdelingen i hjembyen Jacksonville, og begge endte i respirator med svære vejrtrækningsproblemer.

Free døde 12. august, Aaron døde 13. august, og begge dødsfald skete inden for kun 12 timer.

»Jeg tror, at de ville have været i live i dag, hvis de var blevet stukket. Det ville ikke have udviklet sig så slemt,« siger Lisa Brandon:

»Jeg ville ønske, at jeg kunne havde kunnet få dem til at blive vaccineret. det. Nu er det for sent.«

På grund af sønnernes død har Lisa Brandon ikke råd til at blive boende i sit hus, og venner og familie har nu startet en indsamling for at hjælpe hende.