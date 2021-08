Han har været en af de høje stemmer blandt coronaskeptikere i USA.

Men nu er den konservative radiovært Phil Valentine gået bort efter et sygdomsforløb på to måneder med netop corona. Han blev 61 år.

Det skriver CNN.

Phil Valentine er tidligere blevet citeret for at sige, at der er mindre end en procent risiko for at dø af coronavirus. Han har ligeledes talt nødvendigheden af, at alle skal vaccineres mod corona, ned.

Maria and I are deeply saddened by the loss of Phil Valentine and pray for his family as they navigate the difficult days ahead. — Gov. Bill Lee (@GovBillLee) August 21, 2021

I den sidste tid har han dog skruet ned for sin skepsis.

»Phil ønsker, at hans lyttere skal vide, at selvom han aldrig har været ‘anti-vaxxer’, fortryder han, at han ikke har været mere tydeligt pro-vaccine, og han ser frem til at være stærkt for netop det, når han er tilbage bag mikrofonen,« sagde Phil Valentines bror, Mark Valentine, på vegne af ham sidst i juli.

Han tilføjer, at Phil Valentine ville ønske, at han var nået at blive vaccineret, særligt fordi han formentlig har været skyld i, at mange af hans lyttere ikke er blevet vaccineret.

Phil Valentine var et stort navn i Tennessee. Så stort, at guvernøren i staten skrev en hilsen til ham og hans familie på Twitter.

»Maria og jeg dybt triste over tabet af Phil Valentine og beder til, at hans familie, mens de navigerer sig igennem de svære dage, der står foran dem,« skriver Tennessee-guvernør Bill Lee.