To svenske bedemænd fik sig et chok uden lige forrige vinter.

Her besøgte de nemlig en 55-årig mand, hvis mor lige var død.

Manden havde passet sin syge mor over en længere periode, og efter hendes bortgang havde han haft svært ved at beslutte sig for, hvor hun skulle begraves.

Ifølge SVT faldt valget – efter pres fra socialforvaltningen – på en kirke i Uppsala i Sverige. Derfor tog de to medarbejdere fra bedemandsforretningen hjem til den 55-årige svensker for at hente afdøde.

I fællesskab blev de enige om, at sønnen fik 20 minutter til at sige sit sidste farvel til sin elskede mor.

Da tiden var gået, og bedemændene var klar til at tage kisten med sig, anede de ikke uråd. I hvert fald ikke i første omgang.

Ved nærmere eftertanke bed de dog mærke i, at noget virkede mistænkeligt. Blandt andet fordi et mærke på kisten pludseligt var krøllet.

Derfor besluttede bedemændene sig for at åbne kisten – og her spærrede de øjnene op.

Der var nemlig ikke noget lig i kisten. I stedet lå tre fulde sandsække.

Den 55-årige mand havde – i løbet af kun 20 minutter – formået at transportere kisten med sin mor ud gennem haven, for at erstatte den med den nye kiste med sandsækkene i. Han havde endda fremstillet en specialbygget vogn til formålet.

»Jeg har slet ikke tænkt tanken, at det kunne ske. At man planlægger sådan noget er uforståeligt for mig,« sagde bedemandsentreprenøren ifølge SVT.

Manden, der blev sigtet for sit påfund, forklarede efterfølgende i retten, at han gjorde det, fordi han havde brug for mere tid til at lægge sig fast på, hvor hans mor skulle i jorden. I retten blev han idømt dagbøder.