Den blonde legetøjsdukke Barbie er blevet genstand for en shitstorm af rang ovenpå De Olympiske Lege. Det skriver CNN.

Mattel – som er legetøjsfirmaet bag Barbie – havde i forbindelse med De Olympiske Lege udgivet en serie på fem dukker, som kom med små olympiske medaljer, smarte træningsdragter og udstyr til at praktisere en række nye olympiske sportsgrene.

Balladen er opstået, fordi der blandt de fem ganske forskelligt udseende dukker, ikke er en, der umiddelbart ser ud til at stamme fra Asien.

Både hår- og hudfarve varierer på dukkerne, men til trods for at De Olympiske Lege foregik i Tokyo – Japans hovedstad – så har Mattel altså ikke lige fundet plads til en dukke, der umiddelbart ser ud til at stamme fra Japan eller et nærliggende land.

Der mangler tilsyneladende en asiatisk Barbiedukke i Mattels nye serie med OL-tema. Det falder ikke i god Twitter-jord

Den slags går ikke stille af på sociale medier, som Twitter og Instagram, hvor et stort antal mennesker ifølge CNN udtrykte deres dybfølte skuffelse over at være blevet snydt for en asiatisk olympiade-Barbie..

»Jeg kommer ikke til at købe Barbie-dukker til mine to piger. Ingen rrepræsentationoverhovedet, skrev en Mai Xiong fra Michigan, som ifølge CNN selv emigrerede til USA, da hun var tre år gammel..

Og sådan skrev mange andre i både mildere og grovere tonefald..

Dog er der opstået en diskussion om, at man måske har gjort Mattel uret, da nogen peger på en af de mørkhårede dukker med den lyseste hudfarve som en mulig asiat.

Indtil videre er der dog ikke sluppet kommentarer ud fra Mattel om shitstormen eller om en af de fem dukker rent faktisk er asiat..

Mattel har dog tidligere udgivet dukker, som skulle forestille at have asiatiske aner.

Et par uger op til De Olympiske Lege i Tokyo udgav Mattel en dukke, som var skabt efter den japanske tennisspiller Naomi Osaka.

Dukken blev hurtigt udsolgt.