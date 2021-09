Det går ikke helt efter planen med at åbne Thailand for vaccinerede turister fra udlandet. Foreløbig er åbningen af Bangkok udskudt 14 dage – og det er uden karantæne, skriver de thailandske medier.

Det skal dog tages med et gran salt, for samtidig med åbningen, som for øjeblikket er udskudt til 15. oktober, vil reglen om, at de udenlandske gæster skal opholde sig i syv dage i hovedstaden Bangkok, gælde.

Årsagen til udsættelsen er, at de kun har færdigvaccineret 37 procent af befolkningen i Bangkok. Andre 33 procent er vaccineret en enkelt gang med AstraZeneca og venter i 8 til 12 uger på at få det andet stik. Det skriver Bangkok Post.

Turistministeriet vil åbne byen, så der forhåbentlig vil komme en million gæster til landet i løbet af i år.

Phiphat Ratchakitprakarn, der er turisme- og sportsminister, siger, at udsættelsen er nødvendig, så byen forhåbentlig har givet vaccination mod corona til 70 procent af befolkningen.

I modsætning til Danmark har man stadig en tro på, at 70 procents vaccination kan skabe immunitet for sygdommen.

Den reviderede plan blev fremlagt efter en diskussion mellem ministeren og Bangkoks guvernør, Aswin Kwanmuang. Sidstnævnte havde foreslået kun at åbne for de 21 indre distrikter af byen 1. oktober.

Det var ikke så godt, mente Phiphat, for det ville forvirre turisterne. Det var bedre at vente med åbningen, til hele byen havde nået målet med 70 procent vaccinerede.

»Den karantænefri ankomst til Bangkok vil gavne hele landet. 7+7-planen, som indføres samtidig, betyder, at turister skal blive i Bangkok i kun syv dage – så kan de vælge mellem otte provinser, der er med i åbningsprogrammet, som deres andet valg,« siger Phiphat.

Ud over Bangkok er det Pattaya, Chiang Mai, Hua Hin og Cha-am, der er mulige provinser. Phuket og Koh Samui har allerede åbnet deres sandbokse, som thaierne kalder programmet. Krabi og Phang Nga er også på vej.

Hvis sundhedsministeriet reducerer karantæneperioden fra 14 dage til syv dage, så vil de, der rejser ind i de sandbokse, Thailand får op at køre, kunne rejse ud i landet fra dag otte.

I mellemtiden skal lokale rejsende, som flyver tilbage, rette sig efter de samme regulativer som de udenlandske rejsende. Det, selv om de har en husholdning stående i Bangkok. Ifølge certifikatet til indrejse skal de stadig vise en SHA hotelbooking, som allerede er foretaget, inden de rejser.

I næste uge vil turistministeriet foreslå åbningen af fem områder, inklusive Bangkok. Alle får den samme procedure at åbne med, og den skulle gerne være på plads i oktober.

Phiphat sagde også, at planen er på linje med åbningen af rejserne med bus, tog og fly, som også skal være sket pr. 15. oktober.