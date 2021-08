Thailands forhåbninger om at se turisterne gradvis vende tilbage til landet ved hjælp af den såkaldte 'Phuket Sandbox'-model bliver ikke til det, man håbede på.

Der er kun kommet lidt over 24.000 turister til øen i det sydlige Thailand på næsten to måneder (pr. 24. august).

Oprindelig var det håbet, at omkring 100.000 turister ville ankomme til Phuket i løbet af de første tre måneder efter åbningen 1. juli. Det var kun omkring en procent af antallet før coronakrisen – men det var da altid en begyndelse, mente myndighederne.

Men aflysningerne til rejsebureauerne er væltet ind. Selvom turisterne ikke skal i karantæne ved ankomsten til Phuket, må de ikke forlade øen i 14 dage. Samtlige barer er for øvrigt lukket på øen, kun restauranter er åbne.

En kvinde forsøger at lokke en turist til at købe en forfriskning på en strand på Phuket 14. august. Foto: JACK TAYLOR

For dem, der kommer med et visum til mere end 30 dages ophold i Thailand, står det frit at rejse landet rundt efter de 14 dages ophold på øen.

Problemet er bare, at al indenrigstransport pr. fly er indstillet på grund af stigningen af covid-19-tilfælde. Flyene stoppede med at flyve i starten af juli, og det varer formentlig september med. Antallet af tilfælde af covid-19 har ligget nogenlunde konstant på omkring 20.000 om dagen de sidste 14 dage.

Der er indført totalt stop for blandt andet byggeri i Bangkok og flere andre provinser. Alle kraner har stået stille siden begyndelsen af juli. Politiet forsøgte – delvis forgæves – at forhindre arbejdere i at vende hjem til rismarkerne nordpå, da stoppet blev indført.

Der er indført strenge krav for at rejse rundt i Thailand. Politiet skulle efter sigende have oprettet stikprøvekontroller mange steder i de hårdest ramte provinser.

En parasejler i luften over den ellers mennesketomme Patong Strand på Phuket 14. august. Foto: JACK TAYLOR

Ikke desto mindre kørte forfatteren til denne artikel over 800 kilometer i weekenden i en minibus fra det nordøstlige Thailand til hovedlufthavnen Suvarnabhumi uden for Bangkok – uden at møde en eneste politibetjent undervejs.

De har godt nok lavet både 'Phuket Sandbox' og 'Samui Plus' for at lokke turister tilbage til landet, men det er tilsyneladende ikke lykkedes i særlig høj grad.

Santi Sawangcharoen, der er direktør for Thailands turistkontor i New York, indrømmer, at de to forsøg på øerne bidrager til lidt flere turister, men han tror ikke på, at det bliver bedre før engang næste år.

For eksempel er restriktionerne i forbindelse med rejsen, såsom de tvungne coronatest, der for øvrigt koster 1.000 kroner pr. stk. for en pcr-test på et privathospital, en mere kritisk forhindring for de rejsende.

En mand med ansigtsmaske går forbi en lukket restaurant på Phuket 14. august 2021. Foto: JACK TAYLOR

Også volden, der også sker på øerne, holder tilsyneladende gæsterne tilbage. Det væltede ind med afbud fra schweizerne, da en kvindelig turist på 57 år blev myrdet i begyndelsen af august på Phuket. Morderen, der er lokal og 27 år, kom godt nok med en undskyldning til alle schweizere, men det var ikke nok.

Af de 24.190 turister, der er kommet til Phuket fra 1. juli til 24. august, kom 3.222 fra USA.

Ifølge Santi Sawangcharoen vil markedet for turistrejser til Thailand først begynde at rette sig engang næste år – når først rejsebegræsningerne bliver lettet.