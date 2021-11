Det begyndte som en hemmelig kærlighedsaffære, men endte - efter alt at dømme - som en tragedie.

I halvandet år har ingen hverken set eller hørt noget til 74-årige Russell Hill og hans 73-årige veninde, Carol Clay.

De to australske pensionister har været sporløst forsvundet siden 20. marts sidste år, hvor de var på campingtur i Wonnagatta Valley i Alpine National Park, 200 kilometer nordøst for storbyen Melbourne.

Eller det vil sige …

Spor er der sådan set en del af. Det er bare nogle temmelig urovækkende nogle af slagsen.

Parrets telt er nemlig blevet fundet totalt udbrændt på den plads, hvor de havde slået sig ned. Også Russll Hills bil bar tydeligt præg at have været i nærkontakt med flammerne.

Men Russell Hill og Carol Clay er der ingen der ved, hvor er.

Nu er en 55-årig pilot anholdt i sagen, og håbet er, at det bliver det gennembrud i sagen, som de pårørende har ventet på.

Russell Hill og Carol Clay tog på hemmelig campingtur i marts 2020. Siden har ingen set dem. Foto: Victoria Police Vis mere Russell Hill og Carol Clay tog på hemmelig campingtur i marts 2020. Siden har ingen set dem. Foto: Victoria Police

Det skriver flere australske og andre engelsksprogede medier. Blandt dem ABC News og Daily Mail.

Familierne til de to forsvundne har flere gange udtalt til medierne, hvordan de længes efter svar.

Den tragiske sag bliver yderligere prækær af, at ingen af de tos familier tilsyneladende vidste noget om affæren mellem de to. En romantiske forbindelse, der efter alt at dømme har stået på gennem »årtier.«

»Det er utroligt vanskeligt. Det bliver ikke bedre af ikke at vide besked. Alt er uvist - han forsvandt bare,« har Russel Hills datter, Debbie udtalt til BBC.

Carol Clays søster Jill føler sig trods uvisheden dog overbevist om, at de to er døde.

»Vi trænger til at få at vide, hvad der er sket, og vi har brug for at vide, hvor ligene er, så vi kan få dem stedt til hvile.«

Russell Hills hustru, Robyn, som intet anede om, at hendes mand i årevis så en anden kvinde, som han så til sidst tog på hemmelig campingtur med, siger til avisen Herald Sun, at hun håber, anholdelsen vil kaste lys over sagen.

»Vi ønsker et svar.«

Police have arrested a 55-year-old man wanted over the suspected murders of missing campers Russel Hill and Carol Clay.



The Special Operations Group swooped on him during a covert operation in Victoria's High Country and seized a Nissan four wheel drive. @dougalbeatty #9News pic.twitter.com/p4100UvWhK — 9News Melbourne (@9NewsMelb) November 23, 2021

»Jeg håber, at de bliver fundet. Det er alt, hvad vi ønsker. Resten kommer bagefter. Vi har brug for en afslutning.«

Anholdelsen af den 55-årige fandt sted mandag. Han er bekendt med området, som parret camperede i, og hans bil sættes også i forbindelse med sagen. Han er ansat hos flyselskabet Jetstar og midlertidigt suspenderet.

Politiet oplyser ifølge ABC News, at efterforskningen fortsætter, og at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere oplysninger i sagen.