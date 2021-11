Det britiske kongehus langer ud efter BBC, efter at tv-stationen mandag havde premiere på dokumentaren 'The Princess and the Press'.

I en samlet udtalelse fra dronning Elizabeth, prins Charles og prins William lyder det, at det er 'skuffende', at man har valgt at bringe udokumenterede påstande om den royale familie.

Det skriver blandt andre Daily Mail.

»En fri, åben og ansvarlig presse er yderst vigtig for et sundt demokrati,« lyder det i udtalelsen, som BBC har valgt at bringe i slutningen af deres dokumentarserie.

I en samlet udtalelse langer dronning Elizabeth, prins Charles og prins William ud efter BBC. Foto: BEN STANSALL

»Dog bliver overdrevne og udokumenterede anklager fra unavngivne kilder præsenteret som fakta, og det er skuffende, når nogle – inklusive BBC – giver dem troværdighed.«

I 'The Princess and the Press', som bringes i to afsnit à to timer, bliver kongehuset blandt andet beskyldt for selv at have plantet historier i pressen, som kunne sværte prins Harry og især hertuginde Meghan til – blandt andet i forbindelse med, at parret i januar sidste år offentliggjorde, at de trådte tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Serien består blandt andet af interviews med britiske journalister, der har dækket kongehuset tæt, og dækker i første afsnit en påstået episode i forbindelse med parrets forlovelse i 2018. Her skulle hertuginde Meghan have lagt sig ud med medlemmer af kongehuset, fordi dronning Elizabeth – fortalte anonyme kilder – havde nægtet hende at bære en bestemt tiara til brylluppet.

Det skulle ifølge den britiske presse have fået prins Harry til at sige: 'Meghan får, hvad Meghan vil have'.

Prins Harry og hertuginde Meghan blev gift 19. maj 2018. Foto: BEN STANSALL

I 'The Princess and The Press' fortæller Omid Scobie, journalist og forfatter til den kontroversielle Meghan Markle-biografi 'Finding Freedom', at de negative historier om hertuginden blev lækket til pressen.

»Der var nogen, der mente, at hun skulle sættes på plads,« fortæller han ifølge Daily Mail.

»Der har i et stykke tid været rygter om, at de mest skadelige og negative historier kom fra kongefamilien eller ansatte i kongehuset,« siger han og tilføjer, at det er blevet bekræftet af hans egen research.

Ifølge Daily Mail havde kongehuset forud for dokumentarens premiere fået en skriftlig oversigt over de emner, den ville berøre. Kongehuset fik til gengæld afslag på at se den på forhånd, hvorfor førnævnte udtalelse udelukkende er baseret på den skriftlige oversigt.

I 'The Princess and The Press' får hertuginde Meghan dog lov at svare på anklagerne via sin advokat Jenny Afia, som blandt andet afviser de nyeste historier om, at hertuginden skulle mobbe og ydmyge sine ansatte.

»De historier var falske. Narrativet om, at ingen kan arbejde med hertuginden af Sussex, og at hun var en vanskelig og krævende chef, og at alle blev nødt til at sige op, er simpelthen ikke sandt,« fortæller Jenny Afia.

Mens første afsnit af serien i høj grad handlede om prins Harry og især hertuginde Meghan, vil det andet og sidste afsnit udfolde det angiveligt anspændte forhold mellem prins Harry og hans bror, prins William.