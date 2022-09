Lyt til artiklen

Australiens næststørste teleselskab, Optus, blev i den forgangne uge ramt af et cyberangreb, der betød, at flere af selskabets kunders navne, fødselsdatoer, telefonnumre og e-mailadresse blev tilgået.

Ifølge BBC har flere eksperter efterfølgende meldt ud, at det kan være det værste databrud i Australiens historie – og i denne uge er udviklingen blot blevet endnu mere rodet og dramatisk.

Blandt andet har der været trusler og anspændte, offentlige ordvekslinger, hvilket da også har været grobund for kritiske spørgsmål om, hvordan Australien håndterer data og privatliv.

Af Optus' mere end ti millioner kunder, har omkring 2,8 millioner nu ifølge regeringen en »ganske betydelig« risiko for at blive offer for bedrageri og identitetstyveri, fordi deres pasnumre blev tilgået i angrebet.

»Selvfølgelig er jeg vred over, at der er folk derude, der ønsker at gøre det her mod vores kunder, og jeg er skuffet over, at vi ikke kunne have forhindret det,« lød det efterfølgende fra selskabets administrerende direktør, Kelly Bayer Rosmarin.

På et onlineforum delte en bruger i weekenden dataprøver og krævede en løsesum på en million dollar, tilsvarende mere end 7,6 millioner danske kroner, i kryptovaluta fra teleselskabet.

Brugerprofilen gav virksomheden en uge til at betale og proklamerede, at alt andet stjålet data ellers vil blive solgt.

Tre dage senere blev 10.000 kunders oplysninger igen offentliggjort fra en person, der hævdede at være hackeren, som gentog truslen.

Få timer senere krøb brugeren dog til korset, slettede opslaget og sagde, det havde været en fejl.

»Vi vil ikke sælge data til nogen. Den dybeste undskyldning til Optus for dette. Håber alt går godt efter det her,« lød det.

Det udløste spekulationer om, hvorvidt Optus havde betalt løsesummen – noget, selskabet afviser – eller om brugeren var blevet skræmt af politiets efterforskning.

Andre på forummet havde da også nået kopieret de nu slettede datasæt og fortsatte med at dele dem.

Optus er efter sigende blevet lagt ned af beskeder fra vrede kunder, siden cyberangrebet blev meldt ud, og et gruppesøgsmål kan snart være på vej mod virksomheden.