Han blev af en dommer kaldt ‘sandsynligvis den mest forhadte mand i Australien’. Nu har han fået endnu en straf.

Den 43-årige tidligere realkreditmægler Richard Pusey har nemlig fået frataget retten til at yde finansielle tjenesteydelser i ti år.

Det skriver det australske medie 7 News.

Det er den australske myndighed ASIC (Australian Securities and Investments Commission), der har sanktioneret Pusey, idet han ifølge ASIC syv gange har givet falske oplysninger i dokumenter, da han arbejdede som realkreditmægler i perioden fra 2011 til 2017.

I afgørelsen skriver ASIC, at Richard Pusey mangler anstændighed, troværdighed og dømmekraft og konkluderer derfor, at han ‘ikke er egnet til at beskæftige sig med finansielle tjenesteydelser og realkredit’.

Richard Pusey blev for alvor kendt i offentligheden, da han i 2020 blev anholdt for at have filmet fire politibetjente omkomme, efter de blev ramt af en lastbil på en motorvej i Australien.

De selvsamme betjente havde netop standset Pusey på motorvejen, efter han havde kørt for stærkt i sin Porsche. På videoen kan man høre Pusey sige ‘fucking retfærdighed’.

Richard Pusey blev i april i år idømt ti måneders fængsel, og det var også i den forbindelse, en dommer kaldte ham ‘sandsynligvis den mest forhadte mand i Australien’.

Og som om det ikke var nok, var den 43-årige australier igen i retten mandag. Her tilstod han yderligere to seperate forhold, hvor han var tiltalt for et overfald på en kvinde samt at have chikaneret en ansat i en bank over en længere periode.

Pusey modtager dommen for de to forseelser onsdag.