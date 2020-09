En australsk mand fik sig noget af et chok, da han kom hjem og fandt to gigantiske slanger, der var styrtet ned gennem loftet i hans hus. To tæppepytoner.

Hans navn er David Tate, og han fandt den ene slange i soveværelset, mens den anden lå i dagligstuen.

Ifølge Steven Brown fra North Brisbane Snake Catchers var de to tæppepytoner exceptionelt store.

De to ikke indbudte gæster vejede tilsammen 22 kilo og var henholdsvis 2,8 meter og 2,5 meter lange. Det skriver BBC.

En slangefanger med de to kæmpestore tæppepytoner. Foto: North Brisbane Snake Catchers and Relocation Vis mere En slangefanger med de to kæmpestore tæppepytoner. Foto: North Brisbane Snake Catchers and Relocation

Man formoder, at de to slanger, der begge var hanner, kæmpede om en hunslange, som endnu ikke er blevet fundet.

David Tate fortalte, at han før havde set slanger slikke solskin på taget af sit hus.

»Da jeg kom tilbage... så jeg et stort stykke af loftet, der lå på køkkenbordet,« fortalte han den lokale avis.

Efter han havde set, hvordan loftet så ud, gik han i gang med at lede efter slangerne. Han ringede til en slangefanger, og så gik det hele temmelig hurtigt.

»Jeg havde i hvert fald ikke lyst til at røre ved dem,« sagde han.

Slangefangeren, som kom fra North Brisbane Snake Catchers and Relocation, var imponeret af de to hanners størrelse.

De var ikke af den sædvanlige tæppepyton-størrelse, men kæmpestore.

At slangerne er mere aktive for øjeblikket, er naturligt nok, for i Australien er det forår, og når temperaturen stiger, bliver de mere aktive.