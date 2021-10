Der er umiddelbart ingen tvivl at spore hos anklageren. Han er helt sikker på, at man har fundet manden, der kidnappede og dræbte den forsvundne Madeleine McCann.

Alligevel har man endnu ikke valgt at tiltale den mistænkte i sagen – men det er der en helt særlig årsag til.

Det forklarer den tyske anklager, Hans Christian Wolters, i et nyt interview med britiske Mirror.

»Vi er sikre på, at vi har manden, der tog hende og dræbte hende. Det er nu muligt, at vi kan komme med en tiltale. Vi har beviserne nu,« siger han.

Alligevel venter man lidt med at gøre netop det.

Det er nu mere end 14 år siden, at Madeleine 'Maddie' McCann sporløst forsvandt fra sin families ferielejlighed i den portugisiske landsby Praia da Luz, mens hendes forældre spiste middag på en nærliggende restaurant.

Hun var på det tidspunkt tre år gammel.

Hendes forældre har forklaret, at de havde puttet Maddie og hendes to søskende i lejligheden, før de selv var gået ned på en tapas-restaurant omkring 50 meter fra det sted, hvor børnene lå og sov.

Madeleine McCann forsvandt i maj 2007. Foto: HANDOUT Vis mere Madeleine McCann forsvandt i maj 2007. Foto: HANDOUT

Godt hver halve time tjekkede forældrene til børnene i lejlighed 5A. Men da Kate McCann klokken 22.00 den 3. maj 2007 gik op i lejligheden for at se til dem, fandt hun kun tvillingerne.

Maddie var forsvundet.

Siden har sagen været omfattende efterforsket, men det helt store gennembrud har manglet – indtil det tyske politi i juni sidste år kunne afsløre, at en tysk mand ved navn Christian B. er mistænkt i sagen.

Den mistanke har holdt ved lige siden, og i interviewet med Mirror forklarer anklageren, Hans Christian Wolters, at man ønsker at opbygge den stærkest mulige sag mod den 44-årige mand.

Det er angiveligt også årsagen til, at man venter med at rejse tiltale mod ham:

»Det handler ikke kun om at tiltale ham – vi ønsker at tiltale ham med de stærkeste beviser muligt. Vi har stadig nogle spørgsmål. Det ville være nonsens at rejse tiltale frem for at vente på svarene, der kan styrke vores position,« siger han til det britiske medie.

Han slår dog samtidig fast, at de nuværende beviser ikke er »utilstrækkelige«, men da den mistænkte, der er en tidligere dømt seksualforbryder, i forvejen sidder i fængsel for en voldtægt af en ældre kvinde, er man ikke under et tidspres.

Han vil dog ikke uddybe, hvilke former for beviser man har i sagen, der gør dem så sikre på, at man har den rette mand – men det er tidligere kommet frem, at man endnu ikke har fundet et lig i sagen.

Tilbage i maj, hvor Maddie kunne være fejret sin 18 års fødselsdag, udsendte hendes forældre, Kate og Gerry McCann, en udtalelse, hvor de fortalte, at forårsmåneden altid var hård, da det »er en påmindelse om, at endnu et år, vi kunne have haft sammen, er blevet taget fra os«:

»Uanset hvor lille det er, holder vi fast i håbet om at komme til at se Madeleine igen. Som vi har sagt igen og igen, har vi brug for at få vide, hvad der skete med vores vidunderlige datter,« skrev de videre.