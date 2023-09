Mens sosu'er, pædagoger, fængselsbetjente og sygeplejersker kan se frem til en højere løn, må ambulanceredderne se sig forbigået.

Og det ser man i Reddernes Fagforening som en provokation, lyder det fra foreningen i en pressemeddelelse.

»Vi føler os overset. Trivselsundersøgelser i Region Midt viser for eksempel i oktober 2022, at reddernes trivsel er langt ringere end for de øvrige faggrupper, herunder sygeplejerskerne,« siger Bent Holst Sørensen, bestyrelsesmedlem i Reddernes Fagforening og ambulancebehandler.

Samtidigt understreger han, at særligt Region Midt har svært ved at rekruttere ambulancereddere.

Socialdemokratiet har lørdag holdt landsmåde i Aalborg, hvor statsministeren også italesatte lønløftet i sin tale.

Ifølge Mette Frederiksen er det nemlig de svageste borgere, der må betale, hvis der mangler hænder på offentlige arbejdspladser.

»Og ja, det handler også om løn – og det får I nu,« sagde hun blandt andet fra talerstolen på landsmødet.

De udvalgte grupper står til at modtage 2500 kroner ekstra om måneden, men her kunne det til Reddernes Fagforening store ærgrelse desværre ikke komme ambulanceredderne til gavn.

»Jeg var i forvejen alvorligt bekymret for borgerne og faget. Og derfor er det ekstra provokerende, at regeringen slet ikke anerkender, at ambulancereddernes løn og arbejdsforhold er så alvorlige, at det præhospitale område er ved at blive kørt i sænk,« siger bestyrelsesmedlem Bent Holst Sørensen videre.

Ovenpå kritik af skattelettelser, besparelser i kommuner og regioner samt faggrupper, der føler sig forbigået, var det en statsminister i defensiven, der gik på talerstolen.

Det mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Hun er helt tilbage og hive Arne op ad hatten som et eksempel på en socialdemokratisk succes, og hun går også helt tilbage til corona. Det er sikkert og defensivt,« siger kommentatoren.

