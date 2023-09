Det var en Mette Frederiksen, der var ukarakteristisk meget i defensiven.

Og en statsminister, der i meget høj grad kiggede tilbage på gamle politiske sejre i stedet for at komme med nye visioner eller begejstret fortælle om nye politiske planer.

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentar, Joachim B. Olsen, efter at Mette Frederiksen lidt over middag lørdag gik på talerstolen i Aalborg for at tale til sit socialdemokratiske bagland.

»Det var ikke nogen decideret dårlig tale, men den var meget, meget defensiv. Hendes bundniveau er højt, og hun leverer den godt, men det var ikke nogen stor tale,« siger han.

Derfor lander Mette Frederiksens tale også på en blød middelkarakter.

»Vi lander omkring de tre stjerner, hvis vi skal sætte det på. Det var ikke dårligt, men der er et godt stykke op til topniveau for Mette Frederiksen,« siger Joachim B. Olsen.

Mette Frederiksen brugte en god del af hendes tale på at tale om tidligere resultater, som Socialdemokratiet har opnået, og flere af de eksempler, statsministeren nævnte som succeser, var nogle, der ligger snart en hel del år tilbage.

»Hun er helt tilbage og hive Arne op ad hatten som et eksempel på en socialdemokratisk succes, og hun går også helt tilbage til corona. Det er sikkert og defensivt,« siger Joachim B. Olsen.

Det er første gang, Socialdemokratiet samles til årsmøde, siden Mette Frederiksen sidste år valgte at danne en regering henover midten med Venstre

Den er der stadig en vis skepsis over for i det socialdemokratiske bagland, og derfor brugte Mette Frederiksen også en del af sin tale på at tale om, hvorfor regeringen ifølge hende både er en fornuftigt og ikke mindst nødvendig konstruktion.

»Hun bruger tid på at minde baglandet om, at det sådan set ikke var en mulighed at fortsætte med en ren socialdemokratisk regering. Det er der jo rigtigt mange socialdemokrater, der godt kunne tænke sig, men der understreger hun, at det ikke var en mulighed,« siger han.

De seneste uger er Mette Frederiksen og Socialdemokratiet blevet mødt med hård kritik fra ikke mindst partiets eget kommunale bagland for at ville prioritere skattelettelser over velfærd.

Og selvom Mette Frederiksen flere gange har understreget, at der, ifølge hende, er råd til begge dele, og dermed ikke tale om nogen modsætning, er kritikken ikke løjet af.

»Mette Frederiksen har det problem, at der er så meget symbolik i topskatten. Så selvom hun også, ganske rigtigt, understreger, at de kommende skattelettelser primært vil komme folk med 'almindelige lønninger' til gode, er det en svær opgave,« siger Joachim B. Olsen.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Joachim B. Olsen og Anne Kirstine Cramon.