Klimaaktivister har søndag kastet kartoffelmos ud over et af Claude Monets maleri 'Les Meules' på Museum Barberini i Potsdam.

De var fra den tyske aktivistgruppe Letzte Generation og de limede, efter at have kastet kartoffelmosen, deres hænder til væggen bag maleriet.

Det fremgår af en video, gruppen selv har delt på deres Twitterkonto. Her lød det, at stuntet var designet som et wakeupcall i lyset af en klimakatastrofe.

'Hvis det kræver et maleri – med kartoffelmos eller tomatsuppe smidt efter det – for at få samfundet til at huske, at kursen med fossile brændstoffer dræber os alle: Så giver vi dig det,' skriver Letzte Generation i opslaget.

We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022

»Folk sulter, folk fryser, folk dør. Vi er i en klimakatastrofe, og alt, hvad du er bange for, er tomatsuppe eller kartoffelmos på et maleri. Ved du hvad jeg er bange for? Jeg er bange, fordi videnskaben fortæller os, at vi ikke vil være i stand til at brødføde vores familier i 2050.« fortæller en af aktivisterne i videoen og fortsætter:

»Kan kartoffelmos på et maleri få jer til at lytte? Dette maleri vil ikke være noget værd, hvis vi skal slås om maden. Hvornår begynder I endelig at lytte? Hvornår vil I endelig begynde at lytte og stoppe business as usual?«

Dette sker blot ni dage efter, at aktivister, i protest mod olieindustrien, hældte tomatsuppe ud over Van Gogh-maleriet »Solsikker« på det berømte kunstmuseum National Gallery i London.

Efter at have kastet Heinz-tomatsuppe ud over maleriet, limede kvinderne sig ligeledes fast til museets væg. Det blev efterfølgende sigtet for at have udført 'kriminel skade'.