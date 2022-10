Lyt til artiklen

De to demonstranter fra aktivistgruppen Just Stop Oil, der fredag kastede tomatsuppe på Van Goghs 'Solsikker' på National Gallery på Trafalgar Square i London, er blevet anklaget for kriminel skade.

Det skriver CNN.

Aktivisterne kastede indholdet af to dåser Heinz tomatsuppe ud over maleriet, hvorefter de limede sig til væggen under det berømte maleri, som ifølge gruppen har en anslået værdi på 84,2 millioner dollar.

National Gallery på Trafalgar Square bekræftede fredag hændelsen og meddelte, at der var 'mindre skader på rammen', men at maleriet ellers var 'uskadt'. I et efterfølgende tweet forklarede galleriet, at maleriet var glaseret og derfor beskyttet.

Foto: JUST STOP OIL Vis mere Foto: JUST STOP OIL

En anden aktivist fra Just Stop Oil er også blevet sigtet for et angreb på det ikoniske 'New Scotland Yard'-skilt, der står uden for Londons hovedpolitihovedkvarter, beretter Metropolitan Police.

Just Stop Oil repræsenterer en koalition af grupper, der arbejder sammen for at forhindre den britiske regering i at forpligte sig til nye licenser vedrørende efterforskning, udvikling og produktion af fossile brændstoffer.

I alt er der foretaget 28 anholdelser i forbindelse med protester i det centrale London fredag. De 25 resterende personer er blevet løsladt i afventning af yderligere undersøgelser.

Fredagens hændelse er blot den seneste i rækken af ​​protester rettet mod berømte kunstværker i et forsøg på at henlede opmærksomheden på fossile brændstoffers rolle i klimaforandringerne.

I juli limede medlemmer af Just Stop Oil sig til en kopi af Leonardo da Vincis 'The Last Supper' på Royal Academy of Art i London.

Organisationen har desuden demonstreret i forbindelse med både et Formel 1-løb samt en Premier League-kamp.